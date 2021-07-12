Лето 2021: Афиша событий Киева на июль-август . Всё open air!

Куда пойти в Киеве в июле-августе 2021? Никаких четырех стен – в нашей афише событий мы собрали только самые интересные летние музыкальные мероприятия под открытым небом.

3 июля – TVORCHI на Всі. Свої

Самое свежее, яркое и громкое украинское открытие в жанре электронной музыки. На прекрасной террасе в историческом центре Киеве с TVORCHI точно будет волшебно.

Где: Терраса Всі. Свої (улица Десятинная, 12).

Цена: 550 гривен.

5-11 июля — ATLAS WEEKEND. Friends edition

Долгожданный летний фестиваль не мог не оказаться в этом списке! Ведь на этом музыкальном событии выступят десятки топовых украинских артистов и не только! Среди хедлайнеров фестиваля — Fatboy slim, Океан Эльзы, DJ SNAKE, Тина Кароль, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Бумбокс, The Hardkiss. Любимые хиты будут звучать на ВДНГ целую неделю!

Где: ВДНГ

Билеты: от 2250 грн

8 июля – джазовый джем с виртуозами из Dennis Adu Quintet

Один из самых ярких и знаменитых джазовых бэндов в Украине Dennis Adu Quintet выйдет на сцену 18 июля, чтобы поимпровизировать под музыку Freddie Hubbard. Никакой дополнительной подготовки, только живое течение джаза и наслаждение живописными городскими видами с крыши Kooperativ.

Где: Kooperativ (улица Сечевых Стрельцов, 23А).

Билеты: от 350 гривен.

15 липня – PHARAON

Pharaoh отыграет большой концерт в Киеве в поддержку нового альбома MILLION DOLLAR DEPRESSION. Концерт состоится 16-го июля в Stereo Plaza. Million Dollar Depression – второй полноценный альбом Pharaoh, выпущенный за два года. Если предыдущий диск «Правило» был экскурсом на территорию нуарного синти-попа, то сейчас музыкант предлагает более жесткое звучание – с активным использованием гитар, грозным эксцентричным настроением и даже акустическим unplugged-фрагментом.

Где: Stereo Plaza

Билеты: 700-800 грн

16 июля – Stephan Bodzin

Экватор лета в танцевальном Киеве феерично открывает лайвом в шикарном Osocor Residence мировое техно-светило – Stephan Bodzin. Да не один, а впервые вместе с женой – продюсером, диджеем и вокалисткой Luna Semara. Они дадут «бременского саунда» и окутают любовью и романтичной энергетикой. Идеально сфокусированный звук и оформление локации гарантируют незабываемую вечеринку.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Билеты: от 999 гривен.

24 июля – Alessandro Safina

Он пел перед самой королевой Елизаветой II в компании Элтона Джона и Дженнифер Лопес. Величайшая оперная звезда Италии Алессандро Сафина выступит в украинской столице в рамках Bakkara River Party. Гостей концерта ждет музыкальное действо на воде с невероятным видом на город.

Где: Bakkara River Party (Венецианский остров, 1).

Билеты: 1000-2500 гривен.

11 августа – COOLIO

Еще одна суперзвезда всего мира в Osocor Residence – только в жанре рэпа. Теперь и вы сможете в один голос вместе с COOLIO вживую спеть легендарный Gangsta’s Paradise. Узнаваемый с первых звуков нетленный хит, который не покидает мировые топ-чарты уже целых 25 лет кряду.

Где: Osocor Residence (улица Виноградная, 2).

Билеты: от 840 гривен.

13-14 августа – White Nights Festival. Africa

В середине августа White Nights Festival взял на себя миссию отправить нас на несколько суток в ритмично-горячую Африку. И здесь, конечно, будет еще жарче, чем в фестивальном июне. Еще больше артистов – 110, еще больше баров – 20, еще больше музыкальных жанров – целых 15! Разумеется, атмосферу будут создавать шедевральные арт-инсталляции и декорации сцен.

Где: Арт-завод «Платформа» (улица Беломорская,1).

Билеты: 799-2300 гривен.

20 августа – HVOB live

Это австрийский дуэт, который вовсю покоряет мир со своим новым альбомом ROCCO. Им уже рукоплескали Sonar в Барселоне, Burning Man, Fuji Rock Japan и Clockenflap в Гонконге. Теперь очаровательные Анна Мюллер и Пауль Валльнер – на киевском ЮБК.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 890 гривен.

21 августа – Nizkiz

Nizkiz уже успели отыграть на фестивале Atlas Weekend и дать в Киеве большой сольник. В августе один из главных рок-бэндов Беларуси снова приедет в столицу в рамках тура в поддержку новой пластинки «Сомнамбула».

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 450 гривен.

26 августа – TEQUILAJAZZZ

Даешь джазу с привкусом текилы от самой самобытной и необычной альтернативной группы последних 3-х десятков лет на постсоветском пространстве?! Утонченная авторская лирика в роковом звучании и откровения культовых музыкантов равно умопомрачительный опен-ейр под занавес лета.

Где: ЮБК (Труханов остров).

Билеты: от 390 гривен.

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