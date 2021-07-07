Шоколадный кекс: рецепт приготовления в микроволновке
Наверняка вы слышали, что можно приготовить шоколадный кекс в микроволновке. И мы нашли простой и быстрый рецепт этого блюда, которое сможет приготовить даже начинающая хозяйка!
Записывайте пошаговый рецепт шоколадного кекса в микроволновке.
Необходимые ингредиенты:
- 3 ст. л. сахара;
- 4 ст. л. муки;
- 2 ст. л. какао;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. молока (можно заменить нежирными сливками);
- 3 ст. л. растопленного сливочного или растительного масла.
Приступаем к приготовлению!
Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 1
Муку просеиваем через сито. Добавляем сахар, какао и тщательно перемешиваем.
Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 2
В отдельной посудине смешиваем яйцо, молоко и масло до однородности.
Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 3
К жидкой смеси всыпаем сухую, с сахаром и какао. Замешиваем тесто.
Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 4
Выкладываем тесто в смазанную маслом формочку. Она может быть любой – от обычной чашки до фигурной силиконовой.
Рецепт шоколадного кекса в микроволновке. Шаг 5
Выставляем в микроволновке максимальную мощность и выпекаем наш десерт 5-7 минут. Если вы выбрали большую форму – до 15 минут
Наш шоколадный кекс готов! Кстати, по вкусу вы можете добавить в тесто орехи, сухофрукты, кусочки шоколада – на что хватит фантазии! А перед подачей посыпьте кекс сахарной пудрой. Приятного аппетита!
Фото: istock
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