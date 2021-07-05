Как обращаться с деньгами, чтобы в 2021 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2021. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком во второй месяц лета года Белой Металлической Быка, читай финансовый гороскоп на июнь 2021 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на июль 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

В июле Овнам необходимо определится с собственными желаниями и возможностями. Нужно четко продумать, к чему ты стремишься, какие ресурсы у тебя для этого есть, а каких нет. Давно хотела заняться бизнесом? С этой затеей лучше повременить. Ни в коем случае не поддавайся на лозунги в духе «Рискуй и побеждай!», «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!». Чтобы финансовое положение не потерпело краха, тебе необходимо включить режим практичности и рациональности.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцам необходимо стать более экономным. Знаем, что летом, в период отпусков и бесконечных тусовок, очень сложно устоять от соблазна потратить все, что есть в кошельке. Но это временная мера. Уже к концу июля твое материальное состояние начнет стремительно расти. Вероятно, ты сможешь удачно инвестировать отложенные деньги, чем увеличишь свой ежемесячный доход. Все возможно!

Финансовый гороскоп на июль 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов в июле-месяце ждет очень благоприятный период в финансовой сфере. Вполне возможно, что на работе тебе доверят серьезный проект, который в случае удачного исхода сулит огромную прибыль. Выложись на 100 процентов – и можешь рассчитывать на премию или даже повышение зарплаты!

Финансовый гороскоп на июль 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

В июле Раки будут удачливы как никогда! По крайней мере, в сфере финансов. Давно планировала покупку недвижимости или серьезную инвестицию? Время пришло! Если наткнулась на выгодное предложение, не думай долго – хватай и беги, как говорится. Будешь долго решаться – останешься у разбитого корыта.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в июле-месяце нужно проявить всю свою трудоспособность и гибкость. От этого зависит их финансовое благополучие и будущие материальные успехи. Подвернулась подработка – хватай, не думая! Если заказчику понравится твоя работа, он может поднять гонорар в несколько раз. Неплохая перспектива, правда? Но будь осторожна со спонтанными покупками. Не трать попусту деньги, отложи заработанное в копилку – когда начнешь планировать отпуск, будешь рада такому решению.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)

Девы, в июле финансы нужно взять под жесткий контроль! Хорошо бы завести журнал доходов и расходов, записывая в него даже самые мелкие траты. Ты будешь удивлена, насколько нерационально и необдуманно ты порой тратишь деньги. Кроме того, в июле-месяце крайне нежелательно давать и брать в долг. Даже если кажется, что другого выхода нет. Высока вероятность, что ждать его возврата ты будешь очень долго (либо сама не сможешь вернуть деньги в срок). В любом случае отношения будут испорчены.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

В сфере финансов в июле-месяце Весы станут настоящими везунчиками. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Главное – не зазнавайся и не трать сразу заработанные деньги, потому что к концу месяца ты можешь остаться ни с чем.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

В погоне за деньгами в июле Скорпионам необходимо стать очень осторожными. Чувствуешь, что финансовое положение хромает? Не спеши заваливать себя сверхурочной работой и фрилансом. Лучше немного «затянуть пояса», чем заставить себя круглосуточно сидеть в офисе. Помни: всех денег не заработаешь, а если подорвешь здоровье и испортишь нервы, все заработанное уйдет на врачей и лекарства.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Июль подарит Стрельцам массу возможностей улучшить материальное состояние. Предложения о подработке будут буквально сыпаться на тебя. Но будь осторожна! Если будешь хвататься за все проекты, не обращая внимания на их социальную значимость и интерес для тебя самой, можешь навредить своей репутации. А это впоследствии может сказаться на материальном состоянии.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам в июле стоит дать волю своему безумию! Рискуй и хватайся за возможности, которые предлагает жизнь. В июле ты можешь сорвать большой куш – выиграть в лотерею, получить наследство от «тетушки из Америки» или же заключить выгодный договор продажи. Главное – не бойся, не раздумывай слишком долго над решением. В июле у тебя не должно возникнуть больших финансовых проблем.

Финансовый гороскоп на июль 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеям необходимо избегать спонтанных трат в июле. Ни за что не поддавайся сиюминутному желанию купить что-то «очень нужное», эмоциональные покупки – запретная зона в этот период. Если появилась возможность подзаработать, соглашайся. В сезон отпусков деньжата лишними не будут!

Финансовый гороскоп на июль 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Для Рыб июль-месяц пройдет благоприятно. Финансовые взлеты будут удивлять не только окружающих, но и тебя саму. Главное – не потерять голову в такие моменты и не побежать тратить денежки на ерунду. Лучше вложи их в отпуск: закажи билеты в страну, которую давно мечтала посетить, или купи горячую путевку. Июль – идеально время для планирования отдыха с финансовой точки зрения. Ты можешь рассчитывать на большие скидки и выгодные предложение туроператоров.

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