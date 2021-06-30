Выходные в июле 2021: будут ли дополнительные выходные       

Сколько же будет выходных дней в июле 2021, и удастся ли отдохнуть чуть больше, чем обычно, читайте в материале.

По прогнозам синоптиков, нас ждет очень жаркий и солнечный второй летний месяц, поэтому хочется, чтобы времени хватило и на пляже позагорать, и на уик-энд съездить отдохнуть и с друзьями на вечеринках и концертах потусить.

К сожалению, государственных праздников в июле не предвидится, поэтому отдыхать будем традиционно только в субботы и воскресенья. Всего в июле 2021 получается 9 выходных дней! Кажется, немного, правда? На самом же деле, это целых девять абсолютно свободных летних дней для отдыха и развлечений, так что времени хватит на всё, если с умом распланировать.

Вы уже изучили нашу подборку пляжей Киева, где можно позагорать и искупаться? Выберите наиболее удобные для вас, соберите друзей или родных и устройте водную битву или соревнование замков из песка. Главное – включить фантазию, и даже один выходной можно наполнить яркими незабываемым впечатлениями!

Читай: Выходные в июне 2021: Сколько отдыхаем?

И обязательно посмотрите афишу событий, в июле 2021 пройдет множество концертов и крутых мероприятий, и не только в выходные!

Не теряйте времени, наслаждайтесь каждым днем и ловите моменты, и тогда осенью вам будет, что вспомнить с теплой улыбкой!

Фото: IStoсk