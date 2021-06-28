Поздравления с Днем Конституции Украины 2021 в стихах, СМС и прозе
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Поздравления с днем Конституции в стихах
День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
Пусть никогда не вернется насилье,
Будет свобода и верность стране,
И экономика будет стабильной,
Уровень жизни лишь на высоте!
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
***
Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящий!
Он буксует и скользит,
Если для народа,
Что поделать — у законов
Странная природа!
В Украине пусть Закон
Очень честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям!
***
День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.
И в этот праздник пару слов напишем,
Преподнесем вот этот поздравок,
Всем Украинцам радости большого счастья,
Тепла, удачи и любви глоток.
***
Этот день один из самых важных,
День, когда принят главный Закон.
И со времен атаманов отважных
Свод правил страны был утвержден.
Теперь живем согласно Конституции,
И свято чтим разделы все ее.
И просим только у Бога лишь напутствия,
И верим мы в страны своей подъем!
Поздравления с днем Конституции в СМС
Поздравляю с днем Конституции Украины
Пусть наши горы, реки и равнины
Находятся в величии и мире
А люди в чести, совести, здоровье и любви.
***
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
***
День конституции — право народа
Быть защищенным страною своей,
Право иметь и людскую свободу,
Благо неся Украине своей!
***
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
***
Этот прекрасный июньский денек
Свет Конституции нам подарил!
Это к прогрессу столь важный толчок,
Он нам придал для развития сил!
***
Мы независимы, мы суверенны,
Есть правовые основы у нас —
Все эти вещи для нас очень ценны!
С праздником всех поздравляю сейчас!
***
В будущем будет уверенность наша,
Много работы, доход возрастет,
А Украина все лучше и краше,
Счастлив и славен великий народ!
Поздравления с днем Конституции Украины в прозе
С Днем Конституции Украины. Желаю осознанности каждому из нас! Пусть наше правительство использует Конституцию по назначению и каждый из нас совершенствуется.
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Поздравляю с Днем Конституции Украины! Желаю нашему народу и вам лично жить только в добре, мире и благополучии. Никогда не забывать, что мы прежде всего люди. Искоренять ненависть. Воспитывать честь и достоинство. Верить в справедливость и добиваться ее!
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Пусть Конституция Украины совершенствуется, тем самым принося нашей стране процветание, благополучие, признание во всем мире! С важнейшим праздником весь украинский народ.
С праздником!
Фото — pixabay.com
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Поздравления с Днем Конституции в прозе