Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах
Сегодня мы празднуем День Конституции. 25 лет назад 28 июня 1996 года была принята Конституция Украины, и чтобы вы могли поздравить родных и близких с этой важной датой, мы собрали несколько красивых поздравлений в стихах с Днём Конституции Украины. Сохраняйте!
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У День Конституції хочу
Вам побажати достатку,
Щоб усе вам було по плечу,
Щоб усі справи йшли гладко,
Звичайно, Батьківщину любити —
Бути сміливим життєлюбом,
Закони держави шанувати,
І жити Вам буде любо!
З Днем Конституції!
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Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої, і про яке
Поети мріяли і нишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можемо сказати вільно,
Свобода слова і права людини – наш закон,
Із чим вітаю вас, шановні, щиро!
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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,
Мирного і щасливого життя бажаємо,
Хай завжди процвітає країна,
Нехай у достатку живе кожна родина.
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Якщо є українцем ти
Але подався у інші світи –
Благослови тебе Боже
Мову й культуру свою зберегти!
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З головним святом країни вітаємо,
Мирного неба над головою бажаємо,
Нехай у кожному домі панує щастя і любов,
Нехай Україна процвітає знову і знов!
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Прекрасна наша рідна Україна,
Багато в ній полів, лісів і річок,
Кожен громадянин закони твердо знає,
І своєю країною пишається кожна людина.
Сьогодні день Конституції, прийміть вітання,
Нехай кожен день дарує вам прекрасні миті,
Нехай небо буде мирним над вами завжди,
Нехай буде багатою українська земля.
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Сьогодні свято на моїй землі,
Де вітер гладить золоте колосся,
І ластівку несе у неба синю гладь,
Яку розділить лиш літака полоска.
Сьогодні свято на моїй землі,
Де проживають вільні люди вже віками,
В степу,в горах,на заході і сході,
Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.
Сьогодні свято на моїй землі,
За яке боролись і за яке вмирали,
Діди і прадіди твої й мої і про яке,
Поети мріяли і тишкома писали.
Сьогодні свято на моїй Вкраїні,
І ми про нього можем написати вільно,
Свобода слова і права людини — наш закон,
Із чим вітаю вас шановні щиро!
(А. Литвин)
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З днем Конституції, українці, вітаємо,
Щасливого життя вам щиро бажаємо,
Всіх благ, удачі та любові
Щоб мирним небо було над головою!
Фото: IStock
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