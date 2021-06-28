Поздравления с Днем Конституции Украины в стихах

Сегодня мы празднуем День Конституции. 25 лет назад 28 июня 1996 года была принята Конституция Украины, и чтобы вы могли поздравить родных и близких с этой важной датой, мы собрали несколько красивых поздравлений в стихах с Днём Конституции Украины. Сохраняйте!

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У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити —

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

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Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

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Всіх громадян з днем Конституції вітаємо,

Мирного і щасливого життя бажаємо,

Хай завжди процвітає країна,

Нехай у достатку живе кожна родина.

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Якщо є українцем ти

Але подався у інші світи –

Благослови тебе Боже

Мову й культуру свою зберегти!

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З головним святом країни вітаємо,

Мирного неба над головою бажаємо,

Нехай у кожному домі панує щастя і любов,

Нехай Україна процвітає знову і знов!

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Прекрасна наша рідна Україна,

Багато в ній полів, лісів і річок,

Кожен громадянин закони твердо знає,

І своєю країною пишається кожна людина.

Сьогодні день Конституції, прийміть вітання,

Нехай кожен день дарує вам прекрасні миті,

Нехай небо буде мирним над вами завжди,

Нехай буде багатою українська земля.

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Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу,в горах,на заході і сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої і про яке,

Поети мріяли і тишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова і права людини — наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

(А. Литвин)

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З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі та любові

Щоб мирним небо було над головою!

Фото: IStock

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