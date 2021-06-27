

27 июня празднуется День молодежи в Украине. Этот праздник принято отмечать каждый год в последнее воскресенье июня. Из названия понятно, что смысл этого мероприятия заключается в поддержке молодых людей страны. С Днем молодежи принято поздравлять в смс и прозе, но стихи мы для тебя тоже нашли. Выбирай, какое поздравление с Днем молодежи отправить друзьям и близким.

Поздравления с Днем молодежи в стихах

Сегодня праздник яркий, энергичный,

Сегодня молодежь гуляет до утра,

Желаю, чтобы в жизни было все отлично,

Чтоб яркостью наполнилась вся жизнь твоя!

Еще желаю я тебе успеха,

Веселья и спокойствия души,

Чтоб не возникла на пути помеха,

Чтобы исполнились твои мечты!

И в день такой весь молодежный,

Желаю радости, добра, тепла,

Чтобы родная Украина,

Твою молодость украсить красками смогла!

***

Просто молоды мы очень,

От проблем не убегаем.

Захотим — так, между прочим,

Даже будни станут раем!

Ради праздника такого,

А июнь — рукой подать,

В Украине будут снова

От всех юных слова ждать.

Как-то справимся, поднимем.

… молодежь всегда сильна!

Рiдна мати, Україно,

У нас ты всего одна!

***

Сегодня украинцев поздравляем

С веселым молодежным днем,

Цветения, вдохновения желаем,

Ведь молодым невзгоды нипочем,

Чтоб дольше праздник жизни продолжался,

Но чтоб всегда ответственными были,

Чтоб возраст зрелый медленнее приближался,

И чтоб приятелей, друзей вы не забыли,

Здоровье чтобы вас не подвело,

Удача пусть сопутствует во всем,

Чтоб в отношениях хранили вы тепло,

Чтобы всегда в делах присутствовал подъем!

***

День украинской молодежи отмечаем.

И поздравляем вас сегодня с торжеством.

Больших удач вам и везения желаем.

Чтоб были вечно молодыми вы душой.

Живите долго, процветайте, веселитесь.

Пусть ваша жизнь течет рекою без преград.

Любовь пускай вас озарит звездой искристой.

Здоровье будет, словно мощный водопад.

Ну и, конечно, вам желаем много денег.

Чтобы вы планы все сумели воплотить.

Пусть ваша молодость звездою яркой светит.

Желаю вам в любви и счастье долго жить.

***

Пусть живет молодежь Украины

Очень весело, ярко, счастливо,

Всегда будьте дружны и едины,

Пожелать вам хочу позитива!

Всем, кто юн и, конечно же, молод,

Я желаю от жизни брать все!

Пусть для счастья всегда будет повод,

Каждый миг пусть вам радость несет!

***

Поздравляю молодежь великой Украины,

Одного желаю — вечно знать:

Замечательней страны нет в целом мире

Да красивее страны не отыскать.

Радуйтесь, живите и учитесь,

А потом наступит этот час —

Вы по жизни вихрем вдруг помчитесь,

Одного достигнуть торопясь.

Крутости, прекраснейшей карьеры!

Разных и высоких должностей!

Уметь жить, иметь сотни друзей.

С Днем молодежи в СМС

С днем молодежи Украины поздравляем,

Желаем счастья и любви как в сказке,

Раскрасить мир цветами радуги желаем,

Как в детской приготовленной раскраске.

***

Молодежи Украины — поздравленья и привет,

Ведь о нашей молодежи знает нынче белый свет,

Очень ценим, уважаем вашу преданность стране,

И желаем много счастья на работе и в семье!

***

Пляшут хлопцы и дивчины,

Пусть большой костер дымит —

Ще не вмерла Украина —

Это точно знаем мы.

С Днем молодежи!

***

На кого она похожа?

Не смогу я дать ответ,

Украинской молодежи

Интересней в мире нет.

С Праздником!

***

Украинской молодежи пожелаем в праздник мы

Стать опорою надежной для своей родной страны.

Переплыть моря. И горы, если надо, обойти,

Чтоб бескрайние просторы счастья светлого найти.

С Днем молодежи в прозе

Поздравляю с Днем молодежи. Желаю, чтобы в любом возрасте наша страна была для нас опорой и поддержкой. А пока мы молоды надо веселиться и отдыхать, пойдем гулять? 🙂

***

Сегодня День молодежи в Украине. Нам конечно не просто. Иногда приходится слишком много трудиться, чтобы стать кем-то стоящим в жизни. Желаю нам, чтобы у нас была государственная поддержка, чтобы близкие люди в нас верили и чтобы мы никогда не чувствовали старость.

***

День молодежи Украины это праздник, который напоминает о важности нашей молодости и силы. Поздравляю тебя. Желаю упорно идти к целям, уметь мечтать и добиваться всего, что нужно. Пусть наша страна гордится нами!

Надеемся, что определиться с поздравлением на День молодежи Украины стало проще благодаря этой подборке.