Каким будет 2021 год? Каким знакам зодиака улыбнется удача, а кому придется работать усерднее? По Восточному календарю 2021 год — это год Белого Металлического Быка. Всех, кто родился в 1985, 1997, 2009 годах можно поздравить, ведь 2021 — это максимально благоприятный для них период.

Восточный календарь основан на 12-тилетнем лунном цикле. Каждый его год посвящен определенной стихии (Металл, Земля, Дерево, Огонь) и животному (Вода Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья). Считается, что характер животного предопределяет происходящее в следующие 12 месяцев. Чего же ждать от Быка?

Каким будет 2021 год?

По своей природе Бык терпелив, решителен и трудолюбив. Но в то же время горд и консервативен. Обратите внимание, что 2021 — год Белого Металлического Быка. Этот цвет символизирует уверенность в себе, а стихия — железную волю. Поэтому 2021 год обещает быть спокойным с акцентом на работу. Но не воспринимайте «работу» слишком прямолинейно. Сюда относится не только карьера, но и отношения с близкими и саморазвитие. Бык не боится вызовов, поэтому будьте готовы реализовать планы, о которых вы даже не мечтали. Пробуйте новые методы решения ситуаций, не поддавайтесь консервативным порывам — идти по протоптанной дорожке.

2021 год в то же время — год семьи. Уделите внимание отношениям. Тем, кто ищет пару, улыбнется удача. Как и тем, кто хочет разобраться в отношениях. Если люди не подходят друг другу по-настоящему, то скорее всего пара распадется…. Чтобы каждый мог найти своих истинных половинок. Что готовит Год Быка конкретно каждому знаку зодиака вы можете прочитать в этом материале.

Как встречать 2021?

Цветом года по Восточному календарю станет светлый: беж или металлик. Если вы оформите дом в этих тонах, то не ошибетесь. А вот над одеждой стоит подумать тщательнее. Мы уже рассказывали, к каким цветам стоит присмотреться определенным знакам зодиака. Ведь традиции встречать Новый год по всем правилам, чтобы привлечь удачу, никто не отменял. Чтобы собрать яркий лук, обратите внимание и на фасон одежды, и на праздничный макияж.

Когда наступает Год Быка?

Для Восточного календаря 31-е декабря — это обычное число. Ведь Новый год наступает со сменой фазы луны. Год Крысы передаст бразды правления Быку только 12 февраля. Чтобы выразить почтение Символу года переход в 2021 празднуют две недели.

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