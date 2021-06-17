Чтобы немного разнообразить рацион, предлагаем приготовить вкусные и полезные смузи, которые идеально подходят как легкий перекус и не требуют много времени и кулинарных талантов!

Итак, записывайте ТОП-3 рецепта легких летних смузи

Смузи с клубникой и черешней

Актуальная витаминная бомба!

Ингредиенты:

1 стакан клубники

1 стакан черешни

1 стакан молока

Приготовление:

Помойте ягодки, у клубники удалите зеленые «хвостики», а у черешни – косточки. Переложите ягоды в блендер, залейте их охлажденным молоком и взбейте.

Приятного аппетита!

Смузи с бананом, киви и грушей

Грушу выбирайте мягкую и сочную.

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

груша – 1 шт.

киви – 3 шт.

сахарная пудра – 20 г

персиково-яблочный сок – 200 мл

шоколад – 10 г

Приготовление:

Очистите фрукты от кожуры и порежьте крупными кусочками Положите фрукты в блендер, залейте соком и взбейте. Потрите шоколад на мелкой терке. Добавьте сахарную пудру и шоколад к получившейся смеси и снова взбейте.

Приятного аппетита!

Смузи из нектарина и абрикоса

Отличная идея для быстрого завтрака!

Ингредиенты:

1 нектарин

3 абрикоса

1/2 банана

100 мл. натурального йогурта

1/2 ч. л. семян льна

1/2 ч. л. мёда

горсть орехов

Приготовление:

Очистите все фрукты от кожуры, из абрикоса и нектарина извлеките косточки Нарежьте фрукты на небольшие кусочки Положите фрукты в блендер, залейте йогуртом и взбейте Добавьте измельченные орехи (подойдут любые!), семена льна и мед и снова взбейте до однородности

Утренний смузи готов! Приятного аппетита!

Фото: IStock

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