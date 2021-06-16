ELECTROLETO: открытие летнего сезона на «Кураже»

19 и 20 июня на ВДНХ состоится первый летний «Кураж». Специальные выступления диджеев с хедлайнером из Швеции, лекции топовых спикеров, долгожданные коллабы и много искусства.

Летние ивенты «Куража» — традиционное место встречи киевлян, классный способ отдохнуть с семьей или зажечь танцпол под лучами солнца. На июньском «Кураже» гостей ожидают крутой лайн-ап от музыкальных редакторов этого летнего ивента LOW Party и special guest Axel Boman (Studio Barnhus, SE) — один из наиболее востребованных диджеев европейской хаус-сцены.

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Искусство уже традиционно будет курировать Waone Interesni Kazki — украинский художник Владимир Waone Манжос вместе с агентством Tuasho. Он соберет работы молодых и амбициозных художников, а также совместно с мастерской керамики проведет мастер-классы по гончарству, керамике и лепке. Скульптор студии покажет, как он работает над своими работами — в течение двух дней ивента он будет создавать на глазах у присутствующих скульптуру на втором этаже павильона.

Дизайнер Ксения Шнайдер и «Кураж» продолжают успешную совместную инициативу для поддержки украинской промышленности и локальных брендов — на втором этаже павильона будет расположен специально подготовленный к коллаборации корнер, в котором будут продаваться вещи украинских дизайнеров, прошедших отбор.

В течение года организаторы планируют собирать добровольные благотворительные взносы от гостей и участников, которые будут направлены на замену швейного оборудования в Киевском профессиональном колледже прикладных наук. На базе колледжа ежегодно проходят практику более 300 студентов, из них около 100 студентов — с нарушением слуха.

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Fashion тема продолжится в лектории. В субботу, 19 июня, на втором этаже с лекциями выступят: соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская; дизайнер и основательница «TTSWTRS» Анна Осмехина. А также гостей ожидает отдельная панель с Машей Гаврилюк с «Gunia»; директором по развитию «Kacho group» Владиславом Пинчуком и fashion-фотографом Денисом МАНОХА. Модерировать панель редактор и автор книги «Fashion Directory of Ukraine» Антон Еременко.

Среди спикеров двух дней также: вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая; PR- агент Гарика Корогодского, Вовы Дантеса и Кацуриних, Анна Давиденко; психолог Артем Осипян; эксперты из ментального здоровья и представители «Украина Pride» — модератор разговора Влад Болсун, креативный директор mozgi ideas и Миша Стариш — креатор в mozgi ideas.

Кроме этого, на Кураже ELECTROLETO можно будет попасть на импровизацию от «Инородного театра Воробушек» и посетить стендап от Comedy room 18+; насладиться долгожданной коллаборацией с городскими цветами mutabor; обновить гардероб к лету, купить модный в этом сезоне винтаж на барахолке или зайти в Rotten Ambar, чтобы не захотеть оттуда уходить.

Также организаторы подготовили дополнительную open air-зону фудкорта, чтобы уменьшить очереди на основном фудкорте.

Делимся подробным лайн-апом выходных:

Суббота, 19 июня

12: 00-14: 00 — SASHA ZHYLYAEV

14: 00-16: 00 — PHILIPP MARKOVICH

16: 00-18: 00 — SERGE JAZZMATE

18: 00-20: 00 — PAVEL PLASTIKK

20: 00-22: 00 — AXEL BOMAN (Studio Barnhus, SE)

Воскресенье, 20 июня

12: 00-13: 00 — Valerii Pronkin

13: 00-15: 00 — Timo

15: 00-17: 00 — Katro Zauber

17: 00-18: 00 — Bedroom music

18: 00-20: 00 — Anya Kovalska

20: 00-22: 00 — Mykyta b2b Danny

В течение выходных:

тату-корнер

фотозона от Романа Пашковского

мастер-классы по гончарству от мастерской керамики

корнеры G.Bar и барбершопу Цирюльникъ, а также Glitter Spot

новая жизнь для старых вещей с пользой в Laska Charity Store

Take a cat — возможность бесплатно забрать себе пушистого друга и подарить ему новый дом

вино в баре Синичка

академия диджеинга от Dj Academy

виниловый корнер от Gram Record Store Kyiv

мастер-класс от художницы Сони Морозюк

зоны для детей

спасение для любимой пары кроссовок от Sneaker Mate

Ивент проводится с соблюдением всех норм безопасности:

мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу

дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа

ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на ивенте

температурный скрининг и общие санитарные нормы

сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанцией

вход в уборные и павильоны только в масках

Когда: 19-20 июня

Время работы: 12: 00-23: 00

Цена входа:

Цена онлайн — 150 грн

На входе — 200 грн.

Важно: вход с онлайн-билетами без очереди. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.