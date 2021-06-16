ELECTROLETO: открытие летнего сезона на «Кураже»
19 и 20 июня на ВДНХ состоится первый летний «Кураж». Специальные выступления диджеев с хедлайнером из Швеции, лекции топовых спикеров, долгожданные коллабы и много искусства.
Летние ивенты «Куража» — традиционное место встречи киевлян, классный способ отдохнуть с семьей или зажечь танцпол под лучами солнца. На июньском «Кураже» гостей ожидают крутой лайн-ап от музыкальных редакторов этого летнего ивента LOW Party и special guest Axel Boman (Studio Barnhus, SE) — один из наиболее востребованных диджеев европейской хаус-сцены.
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Искусство уже традиционно будет курировать Waone Interesni Kazki — украинский художник Владимир Waone Манжос вместе с агентством Tuasho. Он соберет работы молодых и амбициозных художников, а также совместно с мастерской керамики проведет мастер-классы по гончарству, керамике и лепке. Скульптор студии покажет, как он работает над своими работами — в течение двух дней ивента он будет создавать на глазах у присутствующих скульптуру на втором этаже павильона.
Дизайнер Ксения Шнайдер и «Кураж» продолжают успешную совместную инициативу для поддержки украинской промышленности и локальных брендов — на втором этаже павильона будет расположен специально подготовленный к коллаборации корнер, в котором будут продаваться вещи украинских дизайнеров, прошедших отбор.
В течение года организаторы планируют собирать добровольные благотворительные взносы от гостей и участников, которые будут направлены на замену швейного оборудования в Киевском профессиональном колледже прикладных наук. На базе колледжа ежегодно проходят практику более 300 студентов, из них около 100 студентов — с нарушением слуха.
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Fashion тема продолжится в лектории. В субботу, 19 июня, на втором этаже с лекциями выступят: соучредитель и председатель оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская; дизайнер и основательница «TTSWTRS» Анна Осмехина. А также гостей ожидает отдельная панель с Машей Гаврилюк с «Gunia»; директором по развитию «Kacho group» Владиславом Пинчуком и fashion-фотографом Денисом МАНОХА. Модерировать панель редактор и автор книги «Fashion Directory of Ukraine» Антон Еременко.
Среди спикеров двух дней также: вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая; PR- агент Гарика Корогодского, Вовы Дантеса и Кацуриних, Анна Давиденко; психолог Артем Осипян; эксперты из ментального здоровья и представители «Украина Pride» — модератор разговора Влад Болсун, креативный директор mozgi ideas и Миша Стариш — креатор в mozgi ideas.
Кроме этого, на Кураже ELECTROLETO можно будет попасть на импровизацию от «Инородного театра Воробушек» и посетить стендап от Comedy room 18+; насладиться долгожданной коллаборацией с городскими цветами mutabor; обновить гардероб к лету, купить модный в этом сезоне винтаж на барахолке или зайти в Rotten Ambar, чтобы не захотеть оттуда уходить.
Также организаторы подготовили дополнительную open air-зону фудкорта, чтобы уменьшить очереди на основном фудкорте.
Делимся подробным лайн-апом выходных:
Суббота, 19 июня
12: 00-14: 00 — SASHA ZHYLYAEV
14: 00-16: 00 — PHILIPP MARKOVICH
16: 00-18: 00 — SERGE JAZZMATE
18: 00-20: 00 — PAVEL PLASTIKK
20: 00-22: 00 — AXEL BOMAN (Studio Barnhus, SE)
Воскресенье, 20 июня
12: 00-13: 00 — Valerii Pronkin
13: 00-15: 00 — Timo
15: 00-17: 00 — Katro Zauber
17: 00-18: 00 — Bedroom music
18: 00-20: 00 — Anya Kovalska
20: 00-22: 00 — Mykyta b2b Danny
В течение выходных:
- тату-корнер
- фотозона от Романа Пашковского
- мастер-классы по гончарству от мастерской керамики
- корнеры G.Bar и барбершопу Цирюльникъ, а также Glitter Spot
- новая жизнь для старых вещей с пользой в Laska Charity Store
- Take a cat — возможность бесплатно забрать себе пушистого друга и подарить ему новый дом
- вино в баре Синичка
- академия диджеинга от Dj Academy
- виниловый корнер от Gram Record Store Kyiv
- мастер-класс от художницы Сони Морозюк
- зоны для детей
- спасение для любимой пары кроссовок от Sneaker Mate
Ивент проводится с соблюдением всех норм безопасности:
- мероприятие на свежем воздухе с антисептическими средствами на каждом шагу
- дезинфекция всех поверхностей общего пользования каждые 2 часа
- ограниченное количество людей, которые могут одновременно находиться на ивенте
- температурный скрининг и общие санитарные нормы
- сотрудники, которые следят за соблюдением норм и дистанцией
- вход в уборные и павильоны только в масках
Когда: 19-20 июня
Время работы: 12: 00-23: 00
Цена входа:
Цена онлайн — 150 грн
На входе — 200 грн.
Важно: вход с онлайн-билетами без очереди. Детям до 12 лет, людям с инвалидностью, людям пенсионного возраста, участникам боевых действий, беременным и именинникам бесплатно.