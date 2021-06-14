Выходные в июне 2021: сколько будем отдыхать?

Радостная новость для всех, кому было мало майских выходных. В первый месяц лета жителей Украины ждет меньше рабочих дней и больше времени на отдых. Сколько выходных в июне в 2021? Готовьте купальники и заказывайте билеты на отдых, ведь Троица и День Конституции Украины подарили нам по одному дополнительному выходному.

В 2021 году Троица приходится на 20 июня, а значит понедельник — не рабочий день. День Конституции отмечается 28 числа, в день ее ратификации в 1996 году. И это тоже официальный выходной.

Выходные июня: 5 и 6 — суббота, воскресенье, 12 и 13 — суббота и воскресенье, 19 — 21 — суббота, воскресенье, понедельник, 26 — 28 — суббота, воскресенье, понедельник.

Еще есть время спланировать свои идеальный отдых, переключиться, вдохновиться и поздравить близких с профессиональными праздниками. А их в июне будет немало:

1 июня — Всемирный день родителей, День защиты детей,

5 июня — Всемирный день охраны окружающей среды,

6 июня — День сотрудников местной промышленности, День журналиста,

9 июня — Международный день друзей,

13 июня — День работников легкой промышленности,

14 июня — Всемирный день донора,

18 июня — День участкового инспектора полиции,

19 июня — День фермера Украины,

20 июня — День медицинского работника, День отца,

25 июня — День таможенной службы Украины, Международный день моряка,

27 июня — День молодежи, Всемирный день рыболовства.

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