Atlas Weekend 2021 в Буковеле: Первые подробности

Горы зовут голосами твоих любимых артистов!

Выходные в Карпатах — теперь не только о горах, а и о музыке на Atlas Weekend Bukovel. Масштабные концерты, под открытым небом, в самом сердце Карпат.

Atlas Weekend Bukovel — это пять двухдневных фестивалей, каждый раз с новым тематическим лайн-апом украинских артистов.

И уже 19-20 и 26-27 июня состоятся первые два концерта с драйвовыми и известным исполнителями.

Полный лайн-ап на два концерта:

19.06: Ляпис 98, Друга ріка, Kozak System, Karna

Ляпис 98, Друга ріка, Kozak System, Karna 20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан і Собаки, Скрябін, Фіолет

26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS

The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS 27.06: Onuka, Latexfauna, TVORCHI, Ofliyan

Большая сцена, акустика гор, невероятные пейзажи и музыка — лучшие атрибуты длинных летних выходных и отдыха от обыденности.

Кроме музыки и танцев вас ждут:

фудкорты

бары

разнообразные развлечения

интерактивные зоны отдыха

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