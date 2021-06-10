Atlas Weekend 2021 в Буковеле: Первые подробности
Горы зовут голосами твоих любимых артистов!
Выходные в Карпатах — теперь не только о горах, а и о музыке на Atlas Weekend Bukovel. Масштабные концерты, под открытым небом, в самом сердце Карпат.
Atlas Weekend Bukovel — это пять двухдневных фестивалей, каждый раз с новым тематическим лайн-апом украинских артистов.
И уже 19-20 и 26-27 июня состоятся первые два концерта с драйвовыми и известным исполнителями.
Полный лайн-ап на два концерта:
- 19.06: Ляпис 98, Друга ріка, Kozak System, Karna
- 20.06: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Жадан і Собаки, Скрябін, Фіолет
- 26.06: The Hardkiss, Вагоновожатые, Sinoptik, EPOLETS
- 27.06: Onuka, Latexfauna, TVORCHI, Ofliyan
Большая сцена, акустика гор, невероятные пейзажи и музыка — лучшие атрибуты длинных летних выходных и отдыха от обыденности.
Кроме музыки и танцев вас ждут:
- фудкорты
- бары
- разнообразные развлечения
- интерактивные зоны отдыха
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