С Днем друзей: поздравления в прозе

30 июля 2019 года празднуется День дружбы! Как поздравить своих друзей с этим праздником? Стоит ли вообще поздравлять? С Днем дружбы обязательно нужно поздравлять, ведь мы все очень разные и возможно, что наши друзья даже не догадываются о том как они важны нам. Мы подобрали для тебя поздравления с Днем дружбы в прозе и стихах, которые ты можешь отправить своим друзьям в смс. Но помни, слова и поступки, которые ты совершаешь по отношению к близким говорят за тебя лучше чем самые красивые поздравления! Выбирай прозу или стихи с Днем дружбы и не бойся говорить о самых милых и неожиданных вещах.

Поздравления С Днем дружбы в прозе

Привет. Сегодня весь мир празднует День дружбы. И я хочу тебе сказать то, что редко говорю словами — ты самый лучший друг. Я чувствовал/а бы себя очень одиноко если бы тебя не было. Спасибо за то, что ты есть и за то, что на тебя можно рассчитывать. Желаю нам с тобой долгих и интересных лет дружбы. Пусть с нами случаются чудеса! Поздравляю, друг 🙂

С Днем дружбы! Желаю, чтобы тебя всегда окружали веселые люди, интересные собеседники и надежные друзья. И желательно, чтобы это все ты мог/ла сказать о своих друзьях.

Поздравляю с Днем дружбы! Желаю тебе самых искренних и добрых друзей. Пусть дружба тебя подкарауливает на каждом шагу и делает твою жизнь ярче и интереснее.

Поздравляю с Днем дружбы! Нам всем иногда так не хватает, чтобы нас понимали. В этот праздник я хочу пожелать тебе, чтобы твои друзья понимали тебя, радовались за тебя искренне, не завидовали тебе, были с тобой честны. А ты, чтобы в ответ мог/ла предоставить им равнозначную эмоциональную поддержку. Пусть у тебя с твоими друзьями всегда будет много общего. Поздравляю!

С Днем дружбы тебя! Пусть твой яркий мир как можно чаще соприкасается с самыми интересными, непредсказуемыми и другими яркими мирами твоих друзей. А в результате у вас получается потрясающая и искренняя дружба. Поздравляю!

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Поздравления с Днем дружбы в стихах

Дружба — это не подарок,

Дружбу надо заслужить,

И поэтому в День Дружбы

Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,

Пожелайте им добра

И тогда те пожеланья

К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,

Ничего не утая:

Вы — моя опора в жизни,

Моя пристань и семья.

___

В международный дружбы день

Всегда одно лишь помню:

Случись какая дребедень —

Друзья всегда помогут.

Друзья мне точно не дадут

В беде какой-то загрустить.

И потому я за друзей,

Хочу большой стакан налить!

___

Если можешь ты кому-то

Ночью взять и позвонить,

Значит, правильно учили

С детства дружбой дорожить.

Дружбу на весах не взвесить,

И на глаз не оценить.

Если вместе интересно —

Крепко будете дружить.

___

Сегодня радостью сияет все вокруг,

С днем Дружбы, ты мой верный друг!

Прошли сквозь испытанья ты и я.

А это значит — мы друзья.

И в этот день погожий

Хочу я пожелать,

Чтоб жизнь фонтаном била,

И было все на «пять».

А дом пусть будет «полной чашей»

И только крепнет дружба наша.

_____

Друзья и подруги,

Вы руки помыли?

Возьмемся за руки

Одним хороводом,

Отпразднуем вместе,

Без стран и религий,

День дружбы чистейшей,

День международный!

____

Тебя, мой друг, спешу поздравить,

И подарить тепло и доброту.

Мой самый верный, преданный товарищ.

С тобой сквозь годы пронесли мечту.

Тебя благодарю за годы дружбы,

За всю поддержку и твои слова.

За то, что сослужил мне службу,

За то, что выручал всегда.

Спасибо тебе, друг мой верный,

За то, что ты всегда со мной,

За то, что сделал для меня, товарищ,

За то, что за меня стоишь горой.

____

И в теплые дни, и в морозы

Поскольку с тобою мы дружим,

Не глядя на споры, курьезы,

Тебя поздравляю с Днем дружбы!

Пускай доставляют лишь радость

И будние, и выходные,

Заветное чтобы сбывалось,

Друзья чтоб почаще звонили.

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Друзья, поздравляем вас с Днем дружбы и пусть рядом всегда будет много верных друзей!

Фото: IStock