Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе удача будет ходить за тобой по пятам. На работе начальник нарадоваться не сможет твоей работоспособности и отдаче, да и личная жизнь заиграет яркими красками. Главное – не спугнуть удачу! Не ленись и не откладывай важные дела на потом, не бойся первой заговорить с понравившимся парнем. Смелым открываются все двери!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Телец (21 апреля – 21 мая)

Начнется неделя не самым лучшим образом – с эмоциональной нестабильности. Видимо, ты очень устала и тебе просто необходим отдых. Тебе будет казаться, что все валиться из рук, а близкие устроили соревнование «кто быстрее выведет тебя из себя». Ты должна быть очень осторожна, чтобы не испортить отношения с родными. Держи свои эмоции под контролем, как бы не было сложно. К концу недели буря внутри тебя утихнет, и на смену ей придет облегчение.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Любовные делишки выйдут на этой неделе на первый план. Тебя буквально захлестнут чувства! Не сдерживай себя. Если хочется устроить любимому неожиданное романтическое свидание – сделай это. Он будет несказанно счастлив, когда поймет, что не только он заботиться об отношениях. Если же у тебя нет пары, пригласи наконец-то коллегу, который тебе давно нравится, на свидание, заговори с красавчиком-незнакомцем в метро. Никогда не знаешь, где тебе поджидает любовь всей твоей жизни!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Рак (22 июня – 22 июля)

Неделя пройдет легко и непринужденно. У тебя наконец-то появиться шанс немного отдохнуть от рутинной работы, провести время с друзьями, семьей и любимым человеком. Хорошо, если ваш досуг ты организуешь самостоятельно: устрой пикник на природе или закажи любимую еду и пригласи всех киновечер, к примеру. Тебе необходим такой отдых!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Лев (23 июля – 22 августа)

Эта неделя – отличная возможность показать начальству всю свою креативность и профессионализм. Если ты давно хотела предложить начальнику идею проекта, но боялась, что тебя высмеют – пора преодолеть страх. Помни: руководство любит инициативных сотрудников! Пора тебе выйти из тени коллег и показать, на что ты способна.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Дева (23 августа – 23 сентября)

На этой неделе у тебя могут начаться проблемы на любовном фронте. А все из-за того, что практически все время проводишь на работе, и даже дома думаешь о делах. Твой любимый достаточно терпел твою карьеристскую жилку, но пора тебе остановиться и уделить ему внимание. В противном случае, ты можешь потерять человека, который тебе дороже всего. Если же у тебя нет пары, речь может идти о семье или друзья. Пора укреплять узы!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Весы (24 сентября – 23 октября)

Похоже, что на этой неделе у тебя могут возникнуть финансовые трудности. И это не удивительно – на улице лето, вокруг столько мероприятий и развлечений, которые хочется посетить! Но пора немного притормозить. Конечно, не стоит себе во всем отказывать, сидя на хлебе и виде. Попробуй поехать после работы домой не на такси, а пройтись пешком. Кто знает, быть может, по дороге ты встретишь человека, который навсегда изменит твою жизнь…

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Тебе необходим отпуск, или хотя небольшая передышка от работы! Возьми парочку отгулов, созвонись с друзьями и отправляйся в путешествие. Не обязательно улетал за океан, можно поехать на Западную Украину, к примеру. Главное – сменить обстановку, забыть о бытовых и рабочих проблемах хотя бы на пару дней. После возвращения ты будешь чувствовать себя настолько отдохнувшей, что будешь способна буквально свернуть горы!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

На этой неделе тебе предстоит завоевывать доверие и благосклонность руководства. Как у Львов, у тебя будет немало возможностей показать, на что ты способна. Но не стоит сидеть, сложа руки, и ждать удобного момента. Наберись храбрости, постучи в двери к боссу и предложи идею для нового проекта, либо убеди его, что никто не реализует текущие планы лучше, чем ты. Твою смелость и инициативность оценят высоко и очень скоро вознаградят!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Козерог (22 декабря – 20 января)

Эмоции захлестнут тебя на этой неделе, но ты не должна дать им управлять собой. Будет сложно держать себя в руках, и не нападать с кулаками на людей, которые называют наш язык «укрАинским», а не «украИнским», но это необходимо. Может тебе будет легче пережить эту неделю, если ты заменишь кофе на травяной чай и сходишь на расслабляющий массаж. Попробовать стоит!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Водолей (21 января – 18 февраля)

Удача будет сопутствовать тебе во всех твоих начинаниях. Главное – не сидеть, сложа руки, а действовать! Давно хотела запустить собственный интернет-проект или поменять профессию? Начинай двигаться в этой направлении – и будешь удивлена, насколько быстро увидишь результат!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Тебе пора забыть ненадолго о работе и всерьез заняться личной жизнью. Ты очень хочешь найти родственную душу, но не можешь признаться в этой даже самой себе. Это плохо… Если боишься подойти к первой к понравившимся парням, попробуй завязать общение на сайтах знакомств (или в мобильных приложениях, которых сейчас немыслимое количество!). Кто знает, во что может перерасти переписка в сети.

Фото: istockphoto