«Реминисценция»: Новый фильм с Хью Джекманом скоро в кинотеатрах

19 августа 2021 на экраны выйдет долгожданная премьера — фантастическая мелодрама «Реминисценция».

Смотрим трейлер!

Коротко о сюжете

Ник Баннистер (Хью Джекман) — частный исследователь ума. Он живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник «путешествует» по мрачному и обольстительному миру прошлого и помогает клиентам получить доступ к утраченным воспоминаниям. Однажды к нему приходит новая клиентка Мэй (Ребекка Ферґюссон), и эта встреча меняет его жизнь навсегда. Постепенно мысль о потерянном и найденном превращается в навязчивую идею. Когда Баннистер пытается найти правду об исчезновении Мэй, он раскрывает жестокий заговор… Теперь перед Ником стоит единственный вопрос: как далеко он готов зайти, чтобы удержать тех, кого любит?

Премьера фильма «Реминисценция» в Украине — 19 августа 2021.

Читай также:

Новый «Форсаж» скоро в кинотеатрах: Чего ждать от девятой части

Куда сходить в июне 2021 Киеве: Фестивали, концерты и вечеринки