Лунный календарь на июнь 2021: благоприятные дни для дел
Лунный календарь – это ориентир, который подскажет вам, как лучше распланировать дела в июне. Какие благоприятные дни, а какие — нет, и стоит отложить принятия важных решений. Даты новолуний, полнолуний, четвертей луны – в нашем лунном календаре на июнь 2021.
Лунные фазы в июне 2021
- Новолуние — 10 июня в 13 часов 52 минуты
- Полнолуние — 24 июня в 21 час 39 минут.
- Растущая Луна с 1 по 9, с 25 по 30 июня 2021
- Убывающая Луна 11 — 23 июня 2021
- Лунное затмение — нет.
- Солнечное затмение — 10 июня.
Благоприятные дни в июне 2021
Важные дела в июне лучше запланировать на 17, 21 и 22 июня.
Неблагоприятные дни
А вот в эти даты лучше не принимать решений, которые могут повлиять на ваше будущее:
3, 6, 9, 13, 18, 24 и 27 июня.
Все остальные даты – нейтральные, Луна будет иметь минимальное влияние на ваше настроение и состояние.
Лучшие даты для свадьбы и венчания в июне 2021:
1, 4-5, 9-10, 14-20, 23-29 июня
Лучшие даты для зачатия ребенка:
2, 3, 5-7, 9, 11, 12, 14, 16-18, 20, 21, 24, 26 июня
Энергетически благоприятные дни в июне 2021:
1, 2, 7-10, 11, 15-17, 21, 23, 24, 27, 30 июня
Энергетически неблагоприятные дни в июне 2021:
3-6, 12-14, 18-20, 22, 25, 26, 28, 29 июня
Лунный календарь стрижек на июнь можно посмотреть здесь.
Фото: IStock
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