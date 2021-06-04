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Как сделать бальзам для губ в домашних условиях: простой рецепт

бальзам для губ

Как ухаживать за губами летом? Чтобы избежать обветривания на летнем или морском бризе, тебе нужны питательные бальзамы. Мы нашли для тебя рецепт такого косметического средства, который можно с легкостью сделать самостоятельно. А эффект от его воздействия на губы во много раз сильнее, чем у всех покупных средств!

Первый ингредиент, который нам нужен для приготовления бальзама, – это масло! Не секрет, что у каждого масла свои особенные свойства. Поэтому помимо аромата, стоит обратить внимание и на них. Например, эфирные масла корицы и гвоздики обладают согревающим эффектом, масло мяты бодрит и охлаждает, а масло грейпфрута и лайма освежает и тонизирует. Но не переборщи: чаще всего 2-3 капель масла достаточно для придания бальзаму насыщенного приятного аромата!

как сделать бальзам для губ

Также нам обязательно понадобится пчелиный воск. Купить его можно в том магазине, где продается обычный мед. Учти: воск со свечек не подходит!

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Натри воск на крупной терке. Поставь мисочку с воском на водяную баню, добавь пару ложек растительного масла (можно оливкового или миндального), и на маленьком огне подогрей смесь до полного растапливания воска. Но смотри, чтобы наш «бальзам» не закипел!

бальзам для губ

Сними с огня и добавь выбранные эфирные масла. Тщательно перемешай. Вылей еще горячую смесь в баночку или контейнер, в котором планируешь хранить бальзам, и дай ему полностью остыть.

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Только когда смесь станет холодной, ее можно накрыть крышкой и поставить в холодильник. Дай бальзаму немного застыть, и уже на следующий день можешь пользоваться!

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В бальзам можно также добавлять и другие ингредиенты. Например, мед или масло какао – как тебе больше нравится!

Такие бальзамы надежно защитят твои губки, и они всегда останутся нежными!

Фото: IStock

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