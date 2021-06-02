Полировка волос: что это, сколько стоит в Киеве и все о процедуре

Почему все говорят о полировке волос? Что дает эта процедура? Почему ее так нахваливают в салонах красоты? Узнай, кому подходит полировка, а кому — нет, и что она вообще дает?

Секущиеся кончики – это проблема, с которой хоть раз в жизни сталкивалась каждая девушка. Они убивают не только прическу, но и лук в целом. Сложно выглядеть элегантно, если волосы торчат в разные стороны, как солома. Но не отчаивайся, все поправимо, благодаря полировке волос.

Полировка волос — это специальная восстанавливающая процедура. Парикмахер, используя специальную насадку для бритвы, убирает секущиеся кончики по всей длине волос. Не переживай, речь идет о 3-7 мм!

Визуально стрижка не изменится. А сама процедура длится 1-2 часа. Средняя цена за услугу — от 300 грн за 2-ю длину, от 400 грн за 3-ю длину.

В чем плюсы и минусы полировки волос?

— они становятся ухоженными и легко расчесываются,

— эффект сохраняется на протяжении 3-4 месяцев.

Но..

— процедура противопоказана, если волосы сильно выпадают,

— эффект практически не заметен на вьющихся волосах.

— немного теряется объем.

Важно! После процедуры волосы требуют особого ухода. Проконсультируйся у парикмахера, что необходимо конкретно тебе. Традиционно рекомендуют витаминные маски, щадящие бальзамы или масла.

Если ты недовольна состоянием волос, часто сушишь феном, укладываешь утюжками, делаешь локоны плойкой или стайлером — попробуй полировку волос. И ты будешь довольна эффектом.

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