Куда сходить в июне 2021 в Киеве: Фестивали, концерты и вечеринки

Июнь обещает стать чрезвычайно насыщенным на крутые музыкальные мероприятия. Собрали самые интересные фестивали, концерты и вечеринки в этой подборке.

5 июня — Laboratorium Festival

Их вечеринки любят за легкую и беззаботную атмосферу праздника, которая на них царит. В 2021 году Laboratorium меняет формат и обещает порадовать просторной секретной локацией.

Лайнап вечеринки традиционно крутой: французский электронный самородок I Hate Models, нидерландец JNO и гость из Берлина PARALLX. Украину на Laboratorium Festival представят #BSKD (Харьков, Nechto), ALEX SCHULTZ (Одесса, Повітря), НELETRON (Львов, Земляни) и SPALAH b2b KAMA (Киев, Laboratorium).

Где: Secret Place

Цена: 600 грн

6 июня — Cloudless

Говорим «самый лирический мужской поп-коллектив Украины» — сразу вспоминаем парней из Cloudless. 6 июня авторы хитов к популярным сериалам и телевизионным шоу соберутся на долгожданный сольник после большого перерыва. Да-да, нашумевший трек с нацотбора на Евровидение они тоже обязательно сыграют.

Где: Docker Pub (ул. Богатырская, 25)

Цена: 200–250 грн

7 июня — НЕРВЫ

7 июня рок-группа «НЕРВЫ» отыграет большой концерт на главном пляже столицы ЮБК, где презентует новый альбом «7». Это седьмая по счёту пластинка в дискографии коллектива. Новая работа — это настоящая музыкальная эволюция в дискографии группы. Окончательно сместив вектор в сторону рокового звучания, группе удалось создать атмосферу музыкальной целостности, где каждый инструмент на своём месте, где каждый звук в своей частоте.

Где: ЮБК

Цена: от 700 грн

9 июня — Один в Каное

Простые, мечтательные и искренние — их акустические песни стали феноменально популярны именно из-за глубокой лирики и откровенности. Львовяне «Один в Каное» сыграют сольник в Киеве, который однозначно не стоит пропускать.

Где: МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) (Аллея Героев Небесной Сотни, 1)

Цена: от 270 грн

10 июня — NILETTO

Когда-то — малоизвестный танцор, сегодня — суперзвезда, которая собирает полные залы. NILETTO, он же Данил Прытков, впервые приедет в столицу с большим концертом.

В Киев харизматичный артист везет не только свой суперхит «Любимка», но и множество новых композиций, которые обожают его поклонники.

Где: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119)

Цена: от 590 грн

11 июня — ARTBAT и HOSH

Громко зажигать в Osocor Residence уже стало их традицией. Самый успешный украинский музыкальный проект на мировой сцене ARTBAT в третий раз порадует всех ценителей качественной электронной музыки. Более того — они готовятся представить 11 июня совершенно новые треки.

Адепты мелодик-техно сыграют в Osocor Residence не одни. К ним присоединится немецкий диджей и саунд-продюсер H.O.S.H.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена: 1260 грн

12 июня — LAUD

Владислав Каращук, он же LAUD, известен хитами «У цю ніч», «Не залишай», «Вигадав», «Грязные танцы» и своим неповторимым вокалом. В июне один из самых перспективных украинских r&b-исполнителей представит новую фирменную концертную программу в Caribbean Club.

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Цена: от 490 грн

18–19 июня — WHITE NIGHTS 2021. TULUM

Ловите приглашение на богемно-мистическую инициацию от WHITE NIGHTS. Самый громкий двухсуточный дэнс-ивент лета сменил название и формат. Теперь это фестиваль, где есть место не только музыкальной, но и арт-составляющей. К ближайшим WHITE NIGHTS присоединятся художники, которые оформляли лучшие мировые фестивали.

Богемное таинство майя: чего ждать от фестиваля WHITE NIGHTS 2021

Тематика будущего фестиваля — культовый Тулум, где древняя культура майя объединилась с феерическими танцевальными вечеринками. Такой симбиоз будет царить и на WHITE NIGHTS 2021. TULUM.

Кого из музыкантов ждать на фестивале? dOP, Kerala Dust, WHOMADEWHO, SHUMA, ALLOISE и многих других.

Где: Арт-завод «Платформа» (ул. Беломорская, 1)

Цена: 999–1949 грн

19 июня — Саша Чемеров

Наслаждение всеми мощными хитами из репертуара групп The Gitas и «Димна Суміш» ожидает нас 20 июня на концерте легендарного рокера Саши Чемерова. Это будет первое столь масштабное выступление музыканта и поэта, поэтому настоятельно рекомендуем его не пропускать.

Где: Stereo Plaza (п-т Лобановского, 119)

Цена: от 600 грн

20 июня — I Am Waiting for You Last Summer

Они успешно сотрудничают с Marvel, франшизами «Мир Юрского периода» и «Люди Икс» и искусно сочетают гитарный саунд с электронным. Пост-рок бэнд I Am Waiting for You Last Summer едет в Киев, чтобы представить первую за пять лет пластинку Self-Defense.

Где: ЮБК (Труханов остров (200 метров от пешеходного моста)

Цена: от 450 грн

25 июня — Нино Катамадзе

Артистка, которая поет не слова, а настоящие чувства. Чтобы услышать ее музыку, не нужно знать грузинский язык, — эти песни понимаешь сердцем.

Магнетическая Нино Катамадзе со своими друзьями Insight сыграет в Osocor Residence на особенно атмосферной локации. Для выступления грузинской жемчужины там установят атмосферную сцену у озера.

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

Цена: 945 грн

Читай также:

Любовный гороскоп на июнь 2021 для всех знаков зодиака