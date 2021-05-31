Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, направьте все свои силы на работу! Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Конечно же, это зависит только от тебя – «что посеешь, то и пожнешь», как говорится. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Поверь, твое рвение к работе руководство оценит куда больше, чем желание помочь разленившимся коллегам.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, готовьтесь! Согласно гороскопу на неделю, с 31 мая по 6 июня жизнь представителей этого знака Зодиака будет насыщенной как никогда. Тебя ждет несколько знакомств, которые существенно ускорят твое продвижение по карьерной лестнице. Поэтому будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом! Есть вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно укажет на нужного человека.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждут только позитивные события. Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для этого знака Зодиака прогнозирует успехи на работе, бурный роман и финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств и неоправданные риски (к примеру, азартные игры) ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня для знака Рак гласит, что ты должна взять свои эмоции под жесткий контроль. На этой неделе ты будешь склонна преувеличивать проблемы, параноить. Спокойствие, только спокойствие! Если у тебя болит нога, это еще не значит, что ты смертельно больна. Не нервируй себя и не выводи окружающих необоснованной паникой.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Лев (23 июля – 22 августа)

У-ля-ля, Львов ждут любовные приключения! Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня прогнозирует представителям этого знака зодиака начало служебного романа. Голову может вскружить и новенький сотрудник, и давний коллега. Большая вероятность попасть в любовный треугольник, поэтому будьте бдительны: не отвечайте на флирт, если не хотите продолжения.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Дева (23 августа – 23 сентября)

Девы, неделя обещает быть очень интересной. Готовьтесь! Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня прогнозирует представителям этого знака Зодиака несколько полезных деловых знакомств, которые в дальнейшем благоприятно повлияют на карьерный рост. Есть вероятность, что даже короткое путешествие в этот период закончится любовной интрижкой. А перерастет ли она во что-то большее, зависит только от вас!

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут удивлять всех! Согласно гороскопу на неделю, с 31 мая по 6 июня представителей этого знака зодиака переполнит творчество и креатив. Нестандартные решения проблем, оригинальные подходы к переговорам с деловыми партнерами – все это будет исходить именно от тебя. Это позитивное повлияет на отношения с начальством. Помни: вдохновение может настигнуть в любое время и в любом месте. Носи с собой маленький блокнотик и записывай все идеи, чтобы не забыть.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

У Скорпионов начинается благоприятный период. Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня говорит, что представителям этого знака зодиака придется постоянно отстаивать свои идеи и доказывать правоту. Речь идет о профессиональной и любовной сферах. Компромиссы на этой неделе не в почете! Иди до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит твой стержень и начнет еще больше тебя уважать.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет продвижение по карьерной лестнице. В начале недели руководство может доверить тебе важное задание или масштабный проект. Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня гласит: если ты выложишься на 100 процентов, получишь новую должность и солидную прибавку к зарплате. Каждое утро составляй план на день и четко ему следуй. Последовательность и взвешенность – твои главные козыри в этот период.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам в ближайшие дни будут завидовать все! Согласно гороскопу на неделю с 31 мая по 6 июня, жизнь представителей этого знака Зодиака до краев переполнится удачей и любовными приключениями. Если ты никогда не покупала лотерейный билет, обязательно сделай это. Если ты всегда боялась знакомиться с понравившимися парнями в метро, перебори свой страх. Скажи «Да» всему, чего ты давно хотела, и на что не решалась. Удача на этой неделе будет ходить за тобой по пятам!

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеи, самое время наладить личную жизнь! Согласно гороскопу на неделю с 31 мая по 6 июня, представители этого знака Зодиака будут ходить по лезвию ножа. Есть риск потерять любимого человека, поэтому хватит сутками пропадать на работе – удели время своей любимке. Можно устроить романтическое свидание, подарить букет цветов или приготовить вкусный ужин… Вторая половинка оценит твои старания. Если же ты одинок, самое время отправиться на поиски любви. Сайты знакомств – не худший вариант!

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Будьте осторожны, Рыбы! Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня прогнозирует представителям этого знака Зодиака неожиданные дела и проблемы. Да, все твои планы могут разрушиться в один день. Но не расстраивайся раньше времени! Появилась проблема – не паникуй, сядь и спокойно обдумай возможные пути ее решения. Не стесняйся попросить о помощи. Если ты проявишь гибкость и сможешь совладать со своими эмоциями, выйдешь сухим из воды.

Фото: istockphoto