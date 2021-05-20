Как интересно провести лето 2021 в Киеве? Столица предлагает много вариантов – от уединенного отдыха на берегу Днепра до развлекательных локаций для всей семьи. Куда сходить развеяться, если хочется переключиться от рабочей и бытовой рутины? Посети все и выбери самое любимое свое место.

ТОП-5 мест для отдыха в Киеве летом

1. ВДНХ

Адрес: Проспект Академика Глушкова, 1

Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» возродился из руин и стал модной локацией столицы. Уже культовые Кураж Базар и Atlas Weekend проводятся именно там. В спокойный сезон ВДНХ остается любимым местом для времяпрепровождения многих людей, ведь на огромной территории расположены бассейны под открытым небом, велопрокат и другие активности. Архитектура и ландшафтный дизайн местности привлекает фотографов и желающих освежить инстаграм-страницу красивыми снимками. Обойти ВДНХ сложно за один день, настолько там огромная и разнообразная территория. Не бойтесь остаться голодными, ведь уютные кафе приютят уставших, накормят, напоят и спасут разрядившиеся гаджеты.

2. Парк «Дружбы народов»

Адрес: Северный мост

Эта локация – Мекка спортсменов и экстремалов. Огромная территория с выходом к Днепру манит вейкбордистов, пловцов, рыболовов, да всех любителей отдыха на природе. Спортивные клубы, отели, футбольное поле, аэротруба, пейнтбольный клуб, прокат вейкбордов и велосипедов, яхт-клуб, спа-комплекс, веревочный парк разместились именно там. Вам будет чем заняться всей семьей. Если же захочется спокойного отдыха на берегу Днепра, всегда можно найти более спокойное место, подальше от общей суеты – провести время с близкими, поплавать и устроить пикник. Добраться к парку можно как на машине, так и на общественном транспорте (остановка «Дружбы народов» на мосту).

3. Набережная

Адрес: Почтовая площадь, 3

Днепровская набережная летом превращается в место тусовок. Днем там можно прогуляться возле воды, организовать фотосессию, поплавать на кораблике или продолжить отдых на Трухановом острове, который находится поблизости и соединяется пешеходным мостом. А вечером территория возле Речного вокзала окутывается светомузыкой, музыкальными хитами и запахами различных фуд-кортов. Будет вкусно, громко и ярко.

4. Kyiv Food Market

Адрес: ул. Московская, 8, метро Арсенальная

Огромная территория бывшего завода Арсенал переродилась в модный фуд-холл. Под крышей культового здания расположились более двухсот заведений питания. Стильный интерьер, разнообразные кухни, отличный сервис и много летних площадок. Лучшего места не найти, если не знаешь, в какое именно заведение пойти с близкими. Ведь выбрать что-то по душе можно прямо на месте. Особый бонус – достопримечательности, которые соседствуют с Kyiv Food Market. После вкусного завтрака-обеда-ужина можно отправиться в парк Славы, посмотреть выставку в «Мистецькому Арсеналі», побродить по территории древней Лавры или в парке «Співоче поле».

5. Южный берег Киева (ЮБК)

Адрес: ул. Трухановская, 1

Утром пляж, ночью клуб. Громкие диджей-сеты, джазовые концерты, пикники, вечерние кинопросмотры под открытым небом с пледом на плечах… Афиша мероприятий доступна онлайн и постоянно обновляется. Только представь – Днепр, ночное небо, близость к городу и качественная музыка. Тут легко уйти в отрыв и вдохновиться на новые свершения.

Эти топ-5 мест для отдыха в Киеве летом не разочаруют тебя. Устрой себе лучший день отдыха!

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