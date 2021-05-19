Часто, приходя на тренировку, мы замечаем, что забыли что-то дома – футболку, наушники, воду… И если воду практически всегда можно приобрести и в спортклубе, то, например, без кроссовок или лосин заниматься невозможно! Поэтому очень важно, собирая сумку в зал, ничего не забыть. Мы подготовили для тебя список вещей, которые ты обязательно должна взять на тренировку. Советуем сверяться с ним каждый раз перед походом в спортзал или фитнес-студию!

Первое – это, конечно, сумка! Мы же девочки, поэтому этот аксессуар должен быть не только вместительный, а стильный. Сегодня в коллекциях спортивных брендов огромное множество разнообразных вариантов – от рюкзаков до объемных сумок, которые и функциональны и красивы! Обрати внимание, чтобы в выбранной сумке были кармашки для мелочей, желательно – специальное наружное отделение для бутылки с водой, удобная ручка и, конечно, надежная молния.

Теперь поговорим о спортивной одежде. Для похода в спортзал тебе нужны лосины или шорты, спортивный топ, футболка или майка, и кофта, на случай, если в тренировочном зале будет прохладно – мышцы должны находиться тепле. Желательно, чтобы одежда для тренировки была пошита из синтетических влаговыводящих тканей, хорошо тянулась и плотно прилегала к телу. Если же у тебя проблемная кожа, отдай предпочтение натуральным тканям, например, хлопку.

Подтянутый животик за 20 минут

И не забудь, что форма должна быть красивой, точнее – должна тебе нравиться! Ведь именно от того, насколько тебе будет нравиться собственный внешний вид, зависит половина успеха на тренировке. Если ты все время будешь думать о том, что у тебя какая-то не такая футболка, где-то что-то слишком обтягивает и т.д. – твое внимание будет рассеяно, и ты не сможешь полностью сконцентрироваться на занятии. Поэтому выбирая форму, покрутись перед зеркалом, и убедись, что ты сама от себя в восторге!

Чтобы уберечь свои нежные ручки от появления мозолей и ожогов, обзаведись специальными спортивными перчатками с обрезанными пальцами. На первый взгляд, кажется, что они нужны только качкам, которые работают с тяжелыми весами, но на самом деле перчатки – очень полезный аксессуар для каждого.

Не забудь взять с собой кроссовки и носки. Для тренировки выбирай легкую «дышащую» спортивную обувь с текстильными вставками. И обрати внимание, что кроссовки не должны жать, иначе ты рискуешь натереть мозоли за первые же 10 минут занятия.

ТОП-5 лайфхаков, которые помогут легко собраться в поездку

Обязательно возьми на тренировку маленькое полотенце! Во-первых, не всегда приятно садится на тренажер после кого-то, ложиться на маты и т.д. А во-вторых, им удобно вытирать пот со лба. Кстати, эту функцию может выполнить и махровая повязка на лоб, как в 90-х!

Если уже речь зашла о полотенцах, то стоить уточнить, что в сумке их должно быть два. Кроме маленького обязательно возьми с собой и большое банное, которым ты будешь вытираться после душа. Кстати, большое полотенце отлично сэкономит тебе время по дороге от шкафчика в душевую и обратно: тебе не придется несколько раз переодеваться и брать с собой лишние вещи. Просто обмотайся полотенцем, и все!

Для похода в душ возьми также шлепанцы – они уберегут тебя от грибка, шампунь и гель для душа, и не забудь про сменное белье – вряд ли после душа тебе захочется одевать то, в котором ты занималась!

И, конечно, положи в сумку бутылку с водой! Во время тренировки рекомендуется пить много жидкости, и поэтому бутылочка с негазированной нехолодной водой должна быть всегда под рукой!

Если ты предпочитаешь во время тренировки слушать музыку, проверь, взяла ли ты с собой плеер и наушники. Забыть их не критично, однако и не очень приятно – под любимые мотивы тренировка проходит значительно легче!

Если ты идешь на тренировку накрашенная, советуем захватить с собой смывку для макияжа. Перед занятием обязательно смой мэйк, иначе ты рискуешь превратиться в панду с потеками туши на щеках! Поверь, в зале никто не оценит твои ровные стрелки, зато размазанные тени еще долго будут тебе припоминать.

Теперь ты полностью готова к походу на тренировку, и можешь быть спокойна – все необходимое у тебя с собой!

Фото: IStock