Чего ждут с нетерпением большинство школьников? Конечно, каникул! А летние каникулы дети ждут с наибольшим трепетом, ведь кто не мечтает провести три теплых месяца без учебы, но в компании друзей, а может еще и где-то на море.

Летние каникулы 2021

В соответствии с Законом Украины об образовании, школы имеют возможность самостоятельно назначать даты осенних, зимних, весенних и летних каникул. Но обычно во всех украинских школах дать каникул совпадают. Исключений не должно быть и в этом году.

В 2021 году Министерство образования рекомендовало начать летние каникулы с 1 июня. Традиционно они продлятся все лето, а потому закончатся до 31 августа 2021 года. А уже 1 сентября все школьники пойдут в школу на праздник Первого звонка.

Фото: IStock

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