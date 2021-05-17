Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Овен гласит: то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Наберись терпения. Делай свое дело, отдавайся работе по полной, и результат не заставит себя должно ждать. Эту неделю полностью посвяти карьере.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Телец предупреждает: меньше говори, больше делай. Это касается и личной жизни, и профессиональной. Проявляй инициативу на работе, показывай второй половинке, как сильно в ней нуждаешься. Только поступки на этой неделе принесут тебе счастье.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Близнецы говорит, что тебя ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств и неоправданные риски (к примеру, азартные игры) ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Рак предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды обещают романтические приключения! Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Лев говорит, что скоро в твоем сердце зародится любовь. Даже несмотря на карантин! Да, все контакты с окружающими сейчас под запретом, но ведь интернет никто не отменял.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

На зависть всем! Согласно гороскопу на неделю с 17 по 23 мая для знака Дева, твои отношения со второй половинкой будут расцветать, несмотря на изоляцию. Кто-то ссорится, кто-то разводится, а у вас – полная гармония. Главное – не только слушать, но и слышать партнера!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Весы прогнозирует решение дела, которое долго занимало все твои мысли. Тебе нужно будет много общаться с людьми. Но не забывай о мерах безопасности на карантине! Все встречи проводи в онлайн-режиме. Звезды советуют в течение недели заняться спортом. Пробежки трусцой от дивана к холодильнику – не подходят. Время вспомнить все сохраненные YouTube-тренировки для дома!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Скорпион подсказывает, что сейчас прекрасная возможность для воплощения самых безумных идей. Только не увлекайся сильно, держи все под контролем. Звезды говорят, что скоро появится человек, который развернет твою жизнь на все 180 градусов. Не проспи эту встречу и тщательно проверяй свои сообщения.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая говорит, что Стрельцы могут рассчитывать на этой неделе на абсолютную перезагрузку. Ты будешь чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не вздумай читать новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Все плохо! Не спасется никто!» Пусть хоть Земля остановится, плюй на все. Удели время себе: сходи в спа-салон, сделай маникюр и педикюр, купи платье, о котором мечтаешь уже месяц. Ты это заслужила!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Если верить гороскопу на неделю с 17 по 23 мая, Козерогов ждет продвижение по карьерной лестнице. В начале недели руководство может доверить тебе важное задание или масштабный проект. Если ты выложишься на 100 процентов, получишь новую должность и солидную прибавку к зарплате. Каждое утро составляй план на день и четко ему следуй. Последовательность и взвешенность – твои главные козыри в этот период.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Счастье близко! Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Водолей предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мысли позитивно! Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

Фото: istockphoto