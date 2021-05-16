Если тебя вдруг потянуло на «кулинарные подвиги», и ты не знаешь, что бы такого вкусного приготовить, советуем выбрать пирог с творогом и шпинатом. Шпинат содержит калий, кальций, клетчатку, фосфор, железо, витамин С, некоторые витамины группы В, а его калорийность – всего 17 ккал в 100 гр. Так что записывай рецепт полезного и вкусного шпинатно-творожного пирога!

Чтобы приготовить пирог с творогом и шпинатом, тебе понадобится:

мука пшеничная – 1,5 стакана масло сливочное – 100 гр. яйцо – 3 шт. вода – 3 ч. л. шпинат – 400 г творог – 200 г сыр твердый – 100 г соль, перец – по вкусу

Приступаем к приготовлению!

Достань масло из холодильника и дай ему немного растаять, чтобы оно не было твердым. Порежь масло на кубики и выложи в миску, туда же высыпь муку. Ложкой разотри масло и муку в мелкую крошку. Вмешай в нее одно яйцо, 3 чайные ложки воды и соль. Вымеси тесто руками, оно должно получиться слегка жирным.

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В отдельной емкости разомни творог с двумя яйцами. Добавь к ним тертый сыр. Шпинат мелко порежь и добавь к творожной массе. Посоли, поперчи и тщательно перемешай. Раскатай из теста блин толщиной 2-3 см, чтобы его диаметр был больше, чем форма, в которой ты будешь выпекать пирог. Форму выстели бумагой для выпекания и смажь маслом. Выложи в нее блин, чтобы края загнулись по стенкам. Внутрь теста ложкой выложи творожно-шпинатную смесь. Распредели равномерно. Выпекай 45 минут при средней температуре. Следи, чтобы начинка и тесто пропеклись!

Наш пирог готов! Приятного аппетита!

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