Куда пойти в мае в Киеве. Афиша событий

Май только начался. А значит, впереди много теплых солнечных дней и ярких ивентов. Делимся последними в этой подборке.

Выставка Gorsad. 10 Years: fashion-откровение

Троица знаменитых киевских творцов Gorsad удивляют и вдохновляют людей по всему миру своими фотографиями. В мае на их работы, посвященные подростковой самоидентификации и познанию себя, можно будет посмотреть в галерее White World абсолютно бесплатно.

Когда: до 15 мая 11:00-19:00

Где: галерея White World (ул. Пушкинская, 21А)

Стоимость: бесплатно

Bestseller в Киеве: концерт Макса Барских в Osocor Residence

Один из самых популярных и востребованных украинских артистов Макс Барских готовится показать масштабное шоу в уютной киевской резиденции Osocor Residence. Там адепт ретро-вейва споет все свои нашумевшие песни, знаменитый новый трек с Zivert Bestseller, который сегодня штурмует вершины музыкальных чартов, а также суперхит «Туманы», который стал саундтреком к фильму-призеру Венецианского кинофестиваля «Плохие дороги».

Когда: 15 мая в 20:00

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная 2)

Стоимость: от 1650 грн

Концерт Dakh Daughters: фрик-кабаре, которому рукоплещет весь мир

Они мастерски соединили театр с музыкой и влюбили в себя до исступления весь мир. 21 мая фрик-кабаре Dakh Daughters готовит для поклонников очередное интеллектуальное развлечение.

Когда: 21 мая в 19:30

Где: кинотеатр «Киевская Русь» (ул. Сечевых Стрельцов, 93)

Стоимость: от 290 грн

Космически и лаймово: концерт LATEXFAUNA

В новую музыкальную галактику приглашает в мае киевская инди-группа LATEXFAUNA. Ребята, которые стали любимцами меломанов за цепкие ироничные тексты и расслабляющий дрим-поп, в мае сыграют большой концерт в HC Hall.

Когда: 21 мая в 20:00

Где: HC Hall (проспект Освободителей, 1)

Стоимость: от 500 грн

Ben Bohmer: впервые в Киеве

21 мая столицу впервые посетит один из самых перспективных электронных артистов по версии журнала Billboard Ben Bohmer. Компанию ему составят отечественные музыканты Zadiraka и QUROFF.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ben Böhmer (@benbohmermusic)

Когда: 21 мая в 20:00

Где: PM HALL (Парковая дорога, 16А)

Стоимость: от 2000 грн

Выступление SATORI: погружение в потустороннюю сказку для взрослых

Перформанс в стилистике мистического загадочного леса представит в мае мультикультурный электронный артист SATORI. Гостей Osocor Residence ожидает нестандартная вечеринка Mysterious Forest со световыми инсталляциями и впечатляющим декором, в конце которой каждый почувствует музыкальное просветление. Ведь именно это – просветление, эйфорию, внезапное счастье – означает псевдоним SATORI.

Когда: 22 мая в 17:00

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная 2)

Стоимость: 900 грн

Тюльпаны на Певческом поле: любование и фотосессии

Более 700 тысяч тюльпанов более 30 сортов и видов, а еще нарциссы, ирисы, крокусы и мускари – с 7 мая ждут киевлян на Певческом поле. Собираясь на свидание с этой цветочной красотой, не забудьте прихватить фотоаппарат и заранее зарядить смартфоны.

Когда: до 23 мая 10:00-20:00

Где: Певческое поле (ул. Лаврская, 33)

Стоимость: 25-100 грн

«Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом: музыка свободных людей

Легендарные композиции от виртуозного джаз-бэнда, множество музыкальных историй из уст Алексея Когана и камерность старейшего столичного клуба – все это о традиционной концертной встрече в формате «Джаз для взрослых». Обязательно к посещению всем джазовым фанатам.

Когда: 25 мая в 19:00

Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

Стоимость: от 390 грн

Ловим ритм: майское шоу от MONATIK

Лучший музыкальный вариант попрощаться с весной и встретить солнечное лето – оторваться под любимые ритмы главного хитмейкера украинского шоу-биза. 28 мая певец, продюсер, автор песен и креатор музыкальной корпорации MONATIK даст большой концерт в резиденции Osocor. А значит, нас ждут не только качовые хиты, знакомые с первого звука, но и самые искренние и теплые эмоции.

Когда: 28 мая в 20:00

Где: Osocor Residence (ул. Виноградная 2)

Стоимость: от 1650 грн

Французская весна в Музее Ханенко

В мае Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко традиционно предлагает окунуться во французское искусство во всех его проявлениях. Здесь представят пейзажи, графические произведения и скульптуру художников Франции, а также французские шелка и фарфор. Самое главное – все эти творения раньше никогда не экспонировались.

Когда: до 31 мая 10:30-17:30

Где: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15)

Стоимость: бесплатно