Жюльен с курицей и грибами – это очень вкусное блюдо французской кухни. Оно готовится небольшими порциями и подается как горячая закуска к праздничному столу. Но зачем ждать особенных дат, если эту вкуснятину можно приготовить сегодня вечером. Тем более, что рецепт жюльена с грибами и курицей очень прост. Предлагаем тебе побаловать близких вкусной сезонной закуской. Уверены, он понравится всем!

Жюльен с курицей и шампиньонами: пошаговый рецепт

Тебе понадобится:

шампиньоны – 500 г

филе куриное – 500 г

твердый сыр – 250 г

перец, соль, молотый мускатный орех – по вкусу

мука – 2 ст. л.

лук – 1 шт.

сливки 10-20% – 500 мл

Приступаем к приготовлению!

На раскаленную сковороду высыпь муку и, постоянно перемешивая, слегка обжарь ее. Влей к муке сливки, продолжая деревянной лопаткой помешивать соус. Доведи до кипения и следи, чтобы не появились комочки.

Мелко порежь луковицу среднего размера и обжарь ее на подсолнечном масле. Добавь нарезанные соломкой грибы. Когда полностью испарится вся жидкость, отправь в сковороду порезанное кубиками куриное филе, залей всё сливочным соусом, добавь специи и, помешивая, притуши.

Выложи курицу с луком и грибами в глубокую форму, посыпь тертым сыром и поставь в духовку при температуре 180°С на 30 минут.

Наш жюльен готов! Приятного аппетита!

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