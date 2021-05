12 концертов: календарь на 2021 год

Какие запланированные на 2021-й масштабные мероприятия больше всего греют вам душу? Концерты, вечеринки, а может, фестивали? В этом материале мы собрали своеобразный календарь самых желанных ивентов года.

Январь — концерт Олега Скрипки и НАОНИ

Сразу два рождественских концерта от легенды украинского рока Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНИ) ждет киевлян и гостей столицы в 2021 году. Музыканты будут дарить праздничное магию 6 и 7 января.

Выступление артиста с НАОНИ обещает быть особенным еще и потому, что фронтмен «ВВ» выделяет Рождество среди других семейных праздников. По мнению Олега Скрипки, именно с Рождества начинается год и именно эти январские дни полны чудес. Музыкальные чудеса с рождественской атмосферой и обещают показать музыканты.

Февраль — ТНМК Jazzy Deluxe

«Танкам» пришлось дважды откладывать презентацию такой долгожданной джазовой программы. Наконец-то мы знаем окончательную дату — 20 февраля.

ТНМК начали экспериментировать с новым для себя музыкальным стилем в 2003 году. С тех пор песен, сплетенных из джаза и хип-хопа, становилось все больше: так на свет появилось масштабное шоу с новыми треками и аранжировками, к которым приложил руку талантливый украинский джазмен Деннис Аду.

Март — выступление PAIN

Когда-то группа PAIN был лишь хобби шведского музыканта Петера Тэгтгрена. А сегодня эти тяжеловесы — одна из самых влиятельных метал-групп в мире.

Вы точно знаете их суперхит и в свое время один из самых популярных рингтонов Shut Your Mouth. Однако за плечами группы еще множество громких бэнгеров, в частности End of the Line, Same Old Song, Suicide Machine, Dirty Woman и Zombie Slam. И шведские металлисты обязательно сыграют их 13 марта в столичном клубе ATLAS.

Апрель — концерт Sonata Arctica. Отменено.

Среди их достижений: контракты с влиятельными лейблами, верхушки чартов, покорение США, Японии, Китая, Австралии и Канады, туры вместе с Nightwish, Iron Maiden, Gamma Ray, Stratovarius, Rhapsody, Epica, Dragon Force и участие в ведущих метал-фестах мира. Финские пауэр-металлисты Sonata Arctica должны были 7 апреля зажечь в Киеве. Но экстренный локдаун в столице с 5 по 16 апреля отменил это мероприятие.

Май — концерт Noize MC

Его обожают за остросоциальную лирику, дерзость и настоящесть. Он всегда искренен перед собой и публикой.

Иван Алексеев и компания везут в украинскую столицу особенную программу «В Киеве классно». 14 мая он зафристайлит и сыграет свои знаменитые композиции «Выдыхай», «Мое море», «На Марсе классно», а также новые песни, которые уже стали любимыми у поклонников.

Июнь — выступление KATATONIA

Эта знаменитая группа с почти тридцатилетней историей начинала с дэт-дум-металла, а позже смягчила звучание и остановилась на чистом вокале без традиционного гроулинга. В первый летний день в Киеве будет греметь концерт легендарных шведов KATATONIA. И такой концерт точно не стоит пропускать.

Июль — Atlas Weekend 2021

Одно из самых грандиозных событий 2021 года — музыкальный фестиваль Atlas Weekend — пройдет с 6 по 11 июля на территории ВДНГ. Кого из зарубежных звезд мы услышим на этот раз? A$AP Rocky, Twenty One Pilots, alt-J, Within Temptation, Yungblud, Metronomy и многих других. Более того — организаторы уверяют, что лайнап еще будет пополняться новыми именами.

Август — масштабный концерт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

24 августа 2021 рокеры БЕZ ОБМЕЖЕНЬ приглашают всех на масштабный концерт в «Олимпийском». Таким образом Сергей Танчинец и его группа хотят отпраздновать годовщину независимости Украины в кругу друзей и поклонников.

Сентябрь — Comic Con Ukraine 2021

Самый масштабный фестиваль комиксов и косплея в Украине Comic Con — одно из центральных развлекательных событий следующего года. В 2021-м он пройдет 4 и 5 сентября.

Если вы ценитель комиксов, видеоигр, телесериалов и других элементов поп-культуры, вам непременно сюда. Ведь на Comic Con Ukraine: встречи с голливудскими знаменитостями, феерическое косплей-шоу, выставка комиксов, зона видеоигр, соревнования, турниры, фотозоны и еще много всего интересного и захватывающего.

Октябрь — презентация пластинки Asaf Avidan

Обладатель неповторимого тенор-альтино, один из самых известных израильских артистов Асаф Авидан выступит в Киеве 15 октября. Он представит украинским поклонникам седьмую по счету пластинку Anagnorisis.

Бывший мультипликатор, он успел собрать группу The Mojos, выступить на одной сцене с кумиром Робертом Плантом и начать успешную сольную карьеру. Седьмая пластинка стала для артиста особенной: он впервые не спешил с ее записью, а решил дать время и свободу своим песням.

Ноябрь — концерт The Neighbourhood

Авторы суперхита Sweater Weather и неутомимые экспериментаторы The Neighbourhood 13 ноября дадут большой концерт в киевском Дворце спорта. Ребятам не нравится, когда их называют «группой одной песни». После Sweater Weather музыканты уже выпустили много разнопланового и концептуального материала и не собираются останавливаться на достигнутом.

Декабрь — рождественское музыкальное действо от Tarja Turunen

11 декабря финская королева металла Тарья Турунен обещает привезти в Киев неповторимую атмосферу европейского Рождества. В этот вечер певица исполнит для горожан и гостей столицы традиционные финские и всемирно известные рождественские песни под аккомпанемент рояля, виолончели и гитары. Конечно, без хитов самой исполнительницы тоже не обойдется.

