Куда пойти в мае в Киеве. Афиша событий

Успей насладиться весной: куда пойти в мае в Киеве
Май только начался. А значит, впереди много теплых солнечных дней и ярких ивентов. Делимся последними в этой подборке.
Выставка Gorsad. 10 Years: fashion-откровение
Троица знаменитых киевских творцов Gorsad удивляют и вдохновляют людей по всему миру своими фотографиями. В мае на их работы, посвященные подростковой самоидентификации и познанию себя, можно будет посмотреть в галерее White World абсолютно бесплатно.
Когда: до 15 мая 11:00-19:00
Где: галерея White World (ул. Пушкинская, 21А)
Стоимость: бесплатно
Bestseller в Киеве: концерт Макса Барских в Osocor Residence
Один из самых популярных и востребованных украинских артистов Макс Барских готовится показать масштабное шоу в уютной киевской резиденции Osocor Residence. Там адепт ретро-вейва споет все свои нашумевшие песни, знаменитый новый трек с Zivert Bestseller, который сегодня штурмует вершины музыкальных чартов, а также суперхит «Туманы», который стал саундтреком к фильму-призеру Венецианского кинофестиваля «Плохие дороги».
Когда: 15 мая в 20:00
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная 2)
Стоимость: от 1650 грн
Концерт Dakh Daughters: фрик-кабаре, которому рукоплещет весь мир
Они мастерски соединили театр с музыкой и влюбили в себя до исступления весь мир. 21 мая фрик-кабаре Dakh Daughters готовит для поклонников очередное интеллектуальное развлечение.
Когда: 21 мая в 19:30
Где: кинотеатр «Киевская Русь» (ул. Сечевых Стрельцов, 93)
Стоимость: от 290 грн
Космически и лаймово: концерт LATEXFAUNA
В новую музыкальную галактику приглашает в мае киевская инди-группа LATEXFAUNA. Ребята, которые стали любимцами меломанов за цепкие ироничные тексты и расслабляющий дрим-поп, в мае сыграют большой концерт в HC Hall.
Когда: 21 мая в 20:00
Где: HC Hall (проспект Освободителей, 1)
Стоимость: от 500 грн
Ben Bohmer: впервые в Киеве
21 мая столицу впервые посетит один из самых перспективных электронных артистов по версии журнала Billboard Ben Bohmer. Компанию ему составят отечественные музыканты Zadiraka и QUROFF.
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Когда: 21 мая в 20:00
Где: PM HALL (Парковая дорога, 16А)
Стоимость: от 2000 грн
Выступление SATORI: погружение в потустороннюю сказку для взрослых
Перформанс в стилистике мистического загадочного леса представит в мае мультикультурный электронный артист SATORI. Гостей Osocor Residence ожидает нестандартная вечеринка Mysterious Forest со световыми инсталляциями и впечатляющим декором, в конце которой каждый почувствует музыкальное просветление. Ведь именно это – просветление, эйфорию, внезапное счастье – означает псевдоним SATORI.
Когда: 22 мая в 17:00
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная 2)
Стоимость: 900 грн
Тюльпаны на Певческом поле: любование и фотосессии
Более 700 тысяч тюльпанов более 30 сортов и видов, а еще нарциссы, ирисы, крокусы и мускари – с 7 мая ждут киевлян на Певческом поле. Собираясь на свидание с этой цветочной красотой, не забудьте прихватить фотоаппарат и заранее зарядить смартфоны.
Когда: до 23 мая 10:00-20:00
Где: Певческое поле (ул. Лаврская, 33)
Стоимость: 25-100 грн
«Джаз для взрослых» с Алексеем Коганом: музыка свободных людей
Легендарные композиции от виртуозного джаз-бэнда, множество музыкальных историй из уст Алексея Когана и камерность старейшего столичного клуба – все это о традиционной концертной встрече в формате «Джаз для взрослых». Обязательно к посещению всем джазовым фанатам.
Когда: 25 мая в 19:00
Где: Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)
Стоимость: от 390 грн
Ловим ритм: майское шоу от MONATIK
Лучший музыкальный вариант попрощаться с весной и встретить солнечное лето – оторваться под любимые ритмы главного хитмейкера украинского шоу-биза. 28 мая певец, продюсер, автор песен и креатор музыкальной корпорации MONATIK даст большой концерт в резиденции Osocor. А значит, нас ждут не только качовые хиты, знакомые с первого звука, но и самые искренние и теплые эмоции.
Когда: 28 мая в 20:00
Где: Osocor Residence (ул. Виноградная 2)
Стоимость: от 1650 грн
Французская весна в Музее Ханенко
В мае Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко традиционно предлагает окунуться во французское искусство во всех его проявлениях. Здесь представят пейзажи, графические произведения и скульптуру художников Франции, а также французские шелка и фарфор. Самое главное – все эти творения раньше никогда не экспонировались.
Когда: до 31 мая 10:30-17:30
Где: Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15)
Стоимость: бесплатно