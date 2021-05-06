Культовые ARTBAT и HOSH в Киеве

11 июня все дороги ведут в Osocor Residence: летний сезон зажигают всемирно известные ARTBAT и HOSH.

Сотни людей до сих пор вспоминают два прошлогодних ивента с участием легендарного дуэта. На этот раз в Osocor Residence он напишет новую историю современной музыки. ARTBAT подготовили свежие треки, в ритме которых будут пульсировать сердца миллионов. А гости резиденции летнего отдыха в Киеве получат шанс услышать их первыми. Компанию артистам составит немецкий электронный продюсер и диджей HOSH.

ARTBAT уже отчеканили свое творческое имя на аллее музыкальной славы. Каждое их выступление на самых громких фестивалях мира: Awakenings, Tomorrowland, Loveland, Fusion, ADE, EDC и DGTL — захватывает и получает только положительные отзывы гурманов электронного саунда по всем уголкам планеты. Значит, сомнения излишни: вечер техно в Osocor Residence обречен стать сенсацией 2021 года.

За магический летний вайб будет отвечать HOSH, главное открытие Diynamic Music и владелец лейбла fryhide, под которым вышли самые узнаваемые треки ARTBAT — Tabu, Papillon и Aquarius. В своем творчестве HOSH привык к мультиформатным экспериментам. Он взял лучшее от техно и хауса и добавил к этому переплетению свой секретный ингредиент, благодаря которому поднимаются сотни людей на танцполах всего мира.

О таких событиях мало просто услышать или посмотреть чужой прямой эфир в Instagram. Их нужно воспринимать вживую. Запомните: лето начинается 11 июня с ARTBAT и HOSH в Osocor Residence.

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