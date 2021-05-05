Топ-3 оригинальных рецепта маринада для шашлыка
За окном ярко светит солнышко, а, значит, самое время отправляться на пикник и жарить ароматные шашлыки. Какое бы мясо вы не выбрали, очень важно довести его, как говориться, до вкуса. Конечно, можно просто посыпать мясо специями и получить классический шашлык. Однако придать более изысканный вкус и аромат блюду можно с помощью необычных маринадов. Мы собрали для тебя три самых оригинальных и простых в приготовлении рецепта маринадов для шашлыка. Так что записывай!
Маринад для свинины с мятой и киви
Этот маринад сделает свинину нежной и придаст ей легкую кислинку. Тебе понадобится:
50 г свежей мяты
по 3-4 луковицы и киви
Очисти киви, нарежь крупными кусочками и измельчи в блендере. Добавь мяту и снова взбей до консистенции пюре.
В большую посудину выложи свинину и лук, залей соусом из киви с мятой, тщательно перемешай и накрой тарелкой. Сверху поставь груз, это может быть банка с водой или даже небольшая гантеля. Оставь мясо мариноваться на 30-40 минут. Готово!
Выходные в мае 2021: сколько будем отдыхать?
Оригинальные завтраки: топ-5 быстрых рецептов
Маринад с апельсином
Такой маринад подходит для любого вида мяса. Для его приготовления тебе понадобится:
1 апельсин
2 ст. л. чеснока
2 ч. л. сушеного базилика
1 ч. л. молотого кардамона
650 жирной сметаны
250 г майонеза
соль и перец по вкусу
Очисти апельсин. Выжми из него сок, а цедру натри на мелкой терке. Смешай цедру и сок с чесноком, базиликом и кардамоном, добавь перец и соль по вкусу, влей сметану и майонез. Тщательно перемешай и вылей к мясу. Оставь на 4 часа. Готово!
Маринад с соевым соусом
Лучше всего этот маринад подойдет для курицы, но, в принципе, свинина, приготовленная под соевым маринадом, тоже получится необыкновенно нежной и вкусной. Для приготовления тебе понадобится:
50 мл соевого соуса
50 мл лимонного сока
1-3 зубчика чеснока
по 1 ч. л. соли, перца, паприки и сахара
Подави чеснок, залей его соевым соусом, добавь специи и лимонный сок. Тщательно перемешай и замаринуй в получившейся смеси мясо на 3-4 часа! Готово!