Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Овен говорит, что следующие семь дней стоит посвятить домашней уборке. Создай уютную атмосферу, о которой так давно мечтала. Для вдохновения и укрепления отношений сделай это вместе с семьей или любимым человеком. В конце недели желательно избавиться от всего, что связывает тебя с прошлым. Почувствуй себя ревизором и перебери свой гардероб. Звезды советуют воспользоваться правилом «прощайся с тем, что не носила в течение года». Не забывай, что карантин скоро закончится, и все обязательно наладится!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Хватай удачу за хвост! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Телец уверяет, что наступает особенно благоприятный период. Все, что когда-то ты загадывала под бой курантов в Новый год, начинает осуществляться. Если ты упорно шла к своей цели, то в конце недели получишь приятное известие относительно исхода. Думай позитивно и дари свет людям. Звезды рекомендуют быть более осмотрительным с финансами, когда тебя переполняют эмоции. Помни: счастье любит тишину.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ты не море, поменьше волнуйся! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Близнецы предлагает тебе отпустить проблемы и обратить внимание на себя. Сейчас хочется от жизни взять все, но из дома пока нельзя выходить. Попробуй направить свою энергию на заботу о себе. Звезды подсказывают, что тебе стоит сбалансировать питание, пить много воды и не нервничать. Очисти фильтр на входящую информацию и появился барьер на все, что приносит тебе дискомфорт.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Рак обещает начало романтической истории. Следующие семь дней твоя личная жизнь оживится. Похоже, придется сходить на несколько уроков по самозащите – от поклонников не будет отбоя! Звезды шепчут, что тебе напишет человек, который так долго не выходил из твоей головы. Если ты давно думала об изменениях, то попробуй сделать первый шаг на этих выходных. Ты почувствуешь себя обновленной, и это точно пойдет тебе на пользу.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Лев советует продемонстрировать свои лучшие качества. Кто-то давно следит за твоей работой и планирует тебе сделать заманчивое предложение. Все складывается тебе на руку, однако нужно четко определить, за что ты готова бороться. Следующие семь дней в тебя, как никогда, обострится чувство ответственности и организованности. Это идеальное время, чтобы прокачать себя в профессиональном плане. На выходных тебя будет ждать приятное событие, а неожиданных поворотов жизни ты сможешь избежать благодаря своей интуиции.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

Доверься жизни или подбрила монетку! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Дева говорит, что перед тобой может возникнуть дилемма. Ты можешь колебаться над принятием окончательного решения. В этом случае отпусти ситуацию на самотек. Помни, что правильного или неправильного выбора не существует. Звезды предостерегают, что есть риск подвергнуться необдуманным эмоциям. Среди недели будь осмотрительной со словами. Выполни все обещанное, чтобы не подорвать доверие близких.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Твое второе имя – риск, но не сегодня! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Весы советует не ввязываться в подозрительные махинации. Коллеги могут сообщить неожиданную новость, а сомнительные знакомые подкинут нежелательных хлопот. Однако у тебя есть место, где ты будешь счастливой и спокойной. И это место – рядом с любимым человеком. Он уже давно ждет от тебя смелого шага. Возможно, пришло время решиться?

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скажи «Нет» плохим привычкам! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Скорпион рекомендует заняться собой. Звезды подсказывают начать понедельник именно с этого. Это идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Посиди на водичке или прими контрастный душ. В ближайшем будущем твое тело поблагодарит тебя за эту королевскую заботу. Обращай внимание на нужды близких, возможно, кому-то из них нужна помощь. Если нет возможности увидеться с семьей, позвони им и поинтересуйся их делами.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Стрелец советует не делать поспешных выводов. Если ты чувствуешь, что перегорела в отношениях или на работе, возьми паузу. Будь мудрой и умей вовремя остановиться. Все-таки не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Звезды уверяют, что выделенное время на себя пойдет тебе на пользу. Ты сможешь разложить все по полочкам и поймешь, чего тебе хочется. Среди недели возможны непредвиденные, но приятные покупки. Только помни о карантине! Воспользуйся функцией онлайн-шоппинга, чтобы не подвергать себя опасности.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Работа работой, а любовь по расписанию! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Козерог прогнозирует романтический поворот жизни. Твоя половинка удивит особым поступком, который ты даже не ожидала. Если ты еще не встретила свою любовь, то будь готова к неожиданному сообщению. Этот человек уже готова сказать о своих чувствах. На выходных тебе захочется провести время с родными. Не игнорируй это желание! Прекрасная возможность, чтобы восстановить родство с общим делом.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Время завоевать этот мир онлайн и без регистрации! Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Водолей рекомендует напрячь свои силы. На работе появится достаточно большая нагрузка. Организационные моменты тебя не разочаруют, а наоборот – добавят сил и оптимизма. А у тебя его сейчас хоть отбавляй. Чтобы все шло по твоему плану, распиши на бумаге свои цели. Не забывай о спорте! Звезды поддерживают твое желание измениться. Эти семь дней особенно благоприятны, чтобы начать свой путь трансформаций.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая для знака Рыбы уверяет, что следующие семь дней будут очень яркими. Любые дела будут даваться очень легко. Особенно это касается – не бойся браться за новые вызовы. Результат своих стараний ты увидишь в значительном улучшении финансового состояния. Ты сейчас для всех образцовый пример. Так держать! Если ты заждалась перемен в личной жизни, то они могут произойти в конце недели.

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