Пасха – один из самых древних религиозных праздников, самый важный и радостный день для христиан. Приверженцы этого вероисповедания радуются воскрешению Иисуса Христа, который искупил своей смертью грехи человечества и стал символом жизни. Когда Пасха в 2021 году? Ежегодно дата переносится, потому что вычисляется по лунно-солнечному календарю.

Когда празднуют Пасху в 2021 году?

Православные и католики отмечают этот праздник в разные дни. Католики – 4 апреля, а православные – 2 мая. Дело в том, что они живут по разным календарям – григорианскому и юлианскому.

Как подготовится к Пасхе: традиции

Для многих Пасха ограничивается семейным ужином и походом в церковь с целью освятить воду и продукты. Но на самом деле Пасхе предшествует Великий пост, который в 2021 году продлится с 15 марта по 1 мая. В этот период верующие сдерживают себя в еде, уделяют больше времени молитвам и прощению окружающих. В Великий пост разрешается есть только постную пищу, без продуктов животного происхождения. А это значит, что мясо, молоко, сыр, яйца, кефир, масло, йогурт и т.д. запрещены. В определенные дни – в Вербное воскресенье и Благовещение, в рацион можно добавлять рыбу и морепродукты.

Обязательные пасхальные блюда

Важный атрибут праздничного стола – кулич. Это обрядовый пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа. На стол ставят также красное вино – «кровь», которую Христос пролил за грехи людей. И обязательно яйцо – символ жизни и перерождения. Традиция окрашивать варенные яйца в красный цвет связана с библейской историей: после воскрешения Иисуса Мария Магдалина протянула яйцо императору Тиберию и сказала, что оно станет красным в руках императора, что докажет чудо Воскрешения. Как гласит легенда – так и произошло.

Католическая пасха: дата празднования и традиции

Конечно, со временем яйца начали окрашивать по-разному, добавляя точечки, узоры и символику Если оно однотонное – то называется крашенка. Если в крапинку – крапанка, а с разными защитными символами и особыми узорами – писанка.

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