Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, направьте все свои силы на работу! Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Конечно же, это зависит только от тебя – «что посеешь, то и пожнешь», как говорится. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Поверь, твое рвение к работе руководство оценит куда больше, чем желание помочь разленившимся коллегам.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, готовьтесь! Согласно гороскопу на неделю, с 26 апреля по 2 мая жизнь представителей этого знака Зодиака будет насыщенной как никогда. Тебя ждет несколько знакомств, которые существенно ускорят твое продвижение по карьерной лестнице. Поэтому будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом! Есть вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно укажет на нужного человека.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы, да вы везунчики! Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая прогнозирует, что любое начинание представителей этого знака Зодиака будет заканчиваться головокружительным успехом. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Рак (22 июня – 22 июля)

Раки, будьте внимательны! Согласно гороскопу на неделю, с 26 апреля по 2 мая у представителей этого знака Зодиака будет много возможностей проявить себя перед начальством и второй половинкой, если она есть. Вероятно, тебе доверят серьезное задание на работе или же поставят во главе важного для компании проекта. Главное – не оплошать! Нужно остаться на работе допоздна? Внести маленькую правочку в три часа ночи? Сделай это! В конце недели ты поймешь, что все было не зря.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Лев (23 июля – 22 августа)

Кому-кому, а Львам фортуна будет не просто улыбаться, а лыбиться! Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая прогнозирует представителям этого знака Зодиака только позитивные события. Успехи на работе, долгожданная безумная влюбленность (и, самое главное, взаимная!), финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные авантюры и неоправданные риски ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Дева (23 августа – 23 сентября)

Оох, Девы, вам можно только позавидовать! Согласно гороскопу на неделю, с 26 апреля по 2 мая жизнь представителей этого знака Зодиака переполнится романтикой и любовными приключениями. Случиться может что угодно! К примеру, мимолетное знакомство в метро перерастет в бурный роман, или же коллега, с которым ты постоянно ссорилась, неожиданно признается в любви. Но не теряй голову, последствия могут быть неприятными и даже болезненными. Слушай внутренний голос, он не обманет!

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы, обратите внимание на окружающих! Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая прогнозирует, что представителям этого знака Зодиака нужно остерегаться излишней эмоциональности. Сведите к минимуму резкие высказывания. Сказанное на эмоциях может надолго испортить отношения с родственниками, друзьями и коллегами. Выключи режим «осуждение» и включи «сострадание». Не осуждай людей, а попытайся понять, что они чувствуют, и почему поступают так или иначе. Тебе отплатят той же монетой.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионы, обратите внимание на свое здоровье! Согласно гороскопу на неделю, с 26 апреля по 2 мая иммунитет представителей этого знака Зодиака будет снижен. Самое время пройти медицинское обследование, которое уже давно откладываешь «на завтра» – даже если ничего особенно не беспокоит. Помни: профилактика всегда лучше, чем лечение. Добавь в свой рацион свежие фрукты и овощи, витамины и минеральные добавки. Береги нервы и не суетись, неделя выдастся спокойной и продуктивной.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы, вы будете прямо нарасхват! Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая прогнозирует представителям этого знака Зодиака насыщенную событиями жизнь. Окружающим будет просто жизненно необходима твоя помощь. Не отказывай никому: протянутая в трудную минуту рука помощи даже злейшего врага превратит в верного друга.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Козерог (22 декабря – 20 января)

Козероги, держитесь! Согласно гороскопу на неделю, с 26 апреля по 2 мая представителей этого знака Зодиака ждут бесконечные конфликты и разборки – как на работе, так и в быту. Что уж там, даже по дороге из дома в офис (или наоборот) есть риск нарваться на скандал. Но этого можно избежать! Запомни старую добрую мудрость: «Умнее тот, кто первый замолчал». Повторяй эти слова, как мантру.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Водолей (21 января – 18 февраля)

Будьте начеку, Водолеи! Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая прогнозирует представителям этого знака Зодиака неожиданные дела и проблемы. Да, все твои планы могут разрушиться в один день. Но не расстраивайся раньше времени! Появилась проблема – не паникуй, сядь и спокойно обдумай возможные пути ее решения. Не стесняйся попросить о помощи. Если ты проявишь гибкость и сможешь совладать со своими эмоциями, выйдешь сухим из воды.

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, самое время наладить личную жизнь! Согласно гороскопу на неделю, с 26 апреля по 2 мая представители этого знака Зодиака будут ходить по лезвию ножа. Есть риск потерять любимого человека, поэтому хватит сутками пропадать на работе – удели время своей любимке. Можно устроить романтическое свидание, подарить букет цветов или приготовить вкусный ужин… Вторая половинка оценит твои старания. Если же ты одинок, самое время отправиться на поиски любви. Сайты знакомств – не худший вариант!

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