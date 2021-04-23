Пасха 2021 – один из самых светлых религиозных праздников года. Православные отмечают ее уже 2 мая. Из-за самоизоляции вся семья может и не собраться физически за пасхальным ужином. Но видеозвонки, поздравления с Пасхой помогут тебе виртуально обнять близких и друзей. Если сложно подобрать слова, не отчаивайся. Мы подготовили для тебя веселые, душевные, самые разные поздравления с Пасхой. Записывай и сохраняй яркие пасхальные открыточки!

Пусть день святого Воскресения

Благие вести принесет!

Очистит душу и теплом согреет,

От всех ненастий мир спасет!

Поздравления с Пасхой в прозе

Вот и снова праздник Пасха. Христос воскрес!

Снова жизнь подарит много радостных чудес.

Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол,

И удачу в жизни личной, каждый чтоб нашел!

Несется песня ввысь, до небес:

Светлейший праздник! Христос Воскрес!

Чудесней сказок и всех чудес

Светлейший праздник! Христос Воскрес!

Пасха 2021: фильмы, которые стоит посмотреть перед праздником

В день Христова Воскресенья

Пусть придет в ваш дом веселье,

Запах свежих куличей,

Звон церковный, смех детей.

За широким пусть столом

Встретит всех гостей ваш дом.

Благодать сойдет с небес.

С Пасхой вас! Христос Воскрес!

**

Зазвенят колокола весенние,

И надежды в нас проснулись вновь.

Пасха – это праздник Воскресения.

Пусть воскреснут Вера и Любовь!

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит весь мир, подарит надежду, радость и счастье. Пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.

Пускай в сердце царит лишь свет, в доме — уют и благополучие, у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда невозможное может стать действительностью, поэтому не переставайте верить. С праздником!

**

Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!

Пасха пусть приносит в дом

Счастье, мир, добро.

Пусть уютно будет в нём,

Радостно, тепло.

Освещает пусть вас всех

Божий свет с небес.

Да прибудет к вам успех,

Ведь Христос Воскрес!

***

Разукрашены яички,

Куличи освящены.

За окном поют синички,

Радуясь теплу весны.

Солнышко с утра сияет

В яркой синеве небес.

Все друг друга поздравляют

С праздником. Христос воскрес!

Светлый праздник наступает,

Слышен звон колоколов…

С Воскресением поздравляем,

И кулич уже готов.

Пусть в ваш дом придет согласие,

Будет жизнь полна чудес,

В прошлом будут разногласия.

С Пасхой вас! Христос воскрес!

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Пусть в этот светлый праздник Пасхи Господь Бог пошлет тебе доброго ангела-хранителя, который будет рядом, трепетно беречь тебя и указывать верный, светлый путь в жизни.

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Христос воскрес! Пусть вас и ваших родных не обойдет удача стороной. Пускай в вашем доме всегда будет благополучие, покой и постоянное счастье.

Светлой Пасхи!

Фото – unsplash.com