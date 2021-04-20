Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Любое начинание Овнов будет заканчиваться головокружительным успехом. Хочешь запустить проект, который кажется окружающим полным безумием? Дерзай! Хватит откладывать на потом. Все критики и недоброжелатели будут кусать локти от зависти уже к концу недели.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы будут испытывать резкие перепады эмоций. Это может негативно сказаться на отношениях с коллегами, начальством и близкими людьми. Но не все так плохо! Забудь о кофе по утрам, лучше возьми в привычку начинать день с травяного чая. Он поможет успокоить нервы, и ты не будешь срываться на окружающих по пустякам. Помни: спокойствие – твоя главная цель на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств и неоправданные риски (к примеру, азартные игры) ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Рак (22 июня – 22 июля)

Раки должны взять свои эмоции под жесткий контроль. На этой неделе ты будешь склонна преувеличивать проблемы, параноить. Спокойствие, только спокойствие! Если у тебя болит нога, это еще не значит, что ты смертельно больна. Не нервируй себя и не выводи окружающих необоснованной паникой.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет очень успешная неделя! Начальство не сможет нарадоваться твоей креативности и жажде экспериментов, а вторая половинка – романтическим жестам. Не удивляйся, если в конце недели тебе выдастся возможность отправиться в небольшое путешествие. Обязательно соглашайся! Быть может, поездка окажется лучшей в твоей жизни.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Дев ждет неделя испытаний в рабочей сфере и на любовном фронте. Ты столкнешься с ситуациями, в которых сложно сдержать эмоции и не наговорить лишнего. Как только почувствуешь, что между тобой и любимым человек назревает конфликт, отступи. Доказательство правоты не принесет радости, а отношения испортятся. Не рекомендуем вступать в перепалки с начальством и коллегами, панибратство тоже будет лишним.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя для Весов – идеальное время для решения самых важных задач. Тебе придется много спорить, отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Иди до конца, даже если оппонент – начальник. Поверь, он оценит твой стержень, упрямство (в хорошем смысле) и начнет больше тебя уважать.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет много рутинных дел из разряда «не стоило откладывать на завтра». Но не переживай! В твоей жизни появится «добрый волшебник» – старый знакомый или новый человек, который окажет поддержку и поможет разгрести рабочие завалы. Ближе к концу недели все проблемы и рабочая запара уйдут на второй план. Обязательно созвонись с друзьями и отправься с ними в рейд по барам, к примеру.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы могут рассчитывать на этой неделе на абсолютную перезагрузку. Ты будешь чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не вздумай читать новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Все плохо! Не спасется никто!» Пусть хоть Земля остановится, плюй на все. Удели время себе: сходи в спа-салон, сделай маникюр и педикюр, купи платье, о котором мечтаешь уже месяц. Ты это заслужила!

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Звезды обещают Козерогам служебный роман. Будь осторожна, голову может вскружить и новенький сотрудник, и давний коллега. Есть риск попасть в любовный треугольник, это не сулит ничего хорошего. Не отвечай на флирт, если не видишь с этим человеком будущего.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеев ждет продвижение по карьерной лестнице. В начале недели руководство может доверить тебе важное задание или масштабный проект. Если ты выложишься на 100 процентов, получишь новую должность и солидную прибавку к зарплате. Каждое утро составляй план на день и четко ему следуй. Последовательность и взвешенность – твои главные козыри в этот период.

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит остерегаться излишней эмоциональности. Сведи к минимуму резкие высказывания, дважды подумай, прежде чем сказать что-то. Сказанное на эмоциях может надолго испортить отношения с родственниками, друзьями и коллегами. Направь все силы на работу – на этой неделе у тебя хватит ресурсов, чтобы выполнить дела, которые откладывала месяцами.

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