простые рецепты десертов

Как приготовить простые домашние десерты? В Интернете много рецептов, от которых разбегаются глаза. Но есть особые лакомства на каждый день, которые не только быстро готовятся, но и стоят бюджетно. Мы подготовили для вас пошаговые рецепты недорогих десертов, которые оцените и вы, и ваши близкие. Ведь всегда хочется чего-то вкусненького к чаю.

Кекс за 5 минут

Для приготовления вкусного шоколадного кекса на скорую руку тебе понадобится:

мука – 4 ст. л.

сахар – 4 ст. л.

какао – 3 ст. л.

яйцо – 1 шт.

молоко – 3 ст. л.

масло растительное – 1 ст. л.

разрыхлитель – ¼ ч. л.

соль – 1 щепотка.

Все ингредиенты хорошенько перемешай в мисочке до полной однородности.

Разлей получившуюся смесь в керамические чашки и поставь в микроволновку.

Включи её на полную мощность и установи таймер на 2 минуты.

Достань кексы, тесто должно подняться. Если после приготовления оно оседает, значит кекс недостаточно пропекся, в следующий раз добавь 20-30 секунд времени для его приготовления.

Перед подачей можешь посыпать кексы тертым шоколадом или орехами. Приятного аппетита!

Десерт в стакане

Для этого блюда тебе тоже не понадобится много ингредиентов:

Сливочный сыр – 200 г

песочное печенье – 100 г

мандарины – 2 шт. (можно заменить любыми другими фруктами)

сахар – 1 ст. л.

масло сливочное – 20 г

сливки – 30 мл

Итак, приступаем к приготовлению.

Сливочный сыр смешай в мисочке со сливками, вилкой хорошенько разомни получившуюся массу.

Печенье вместе со сливочным маслом взбей в блендере до максимальной однородности.

Мандарины (это могут быть яблоки, апельсины, киви – любые фрукты) с сахаром и 3 столовыми ложками теплой воды слегка притуши в сковороде. Сироп должен немного загустеть.

В стакан выкладываем слоями наш десерт: сначала печенье, затем – сыр, следом – слой фруктов. Дальше все сначала: печенье, сыр, фрукты, и так – пока не заполнится стакан.

Украсить получившийся десерт можно кусочками фруктов или взбитыми сливками. Приятного аппетита!

Безе

Воздушные «безешки» любят все: и взрослые, и дети. Покупные сладости содержат в себе массу консервантов, поэтому намного полезнее приготовить их самостоятельно. Тем более, это очень просто!

Тебе понадобятся:

яйца – 2 шт.

сахар – 150 г

ванилин – 1 пакетик.

Аккуратно отдели белки от желтков.

Венчиком (а еще лучше – миксером) взбей белки с сахаром и ванилином. Делать это нужно 5-7 минут – чтобы получившаяся масса загустела и тянулась за венчиком, как жвачка. Можно также разместить миску на паровой бане, тогда смесь получится нежнее!

Получившуюся белковую массу аккуратно переложи в кондитерский мешок.

Противень застели пергаментом для выпечки и на него аккуратно выдави «безешки».

Духовку разогрей до 100 градусов и выпекай сладости 1,5-2 часа.

Нежное безе готово!

Приятного аппетита!

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