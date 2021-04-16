Любовный гороскоп на апрель 2021 для всех знаков зодиака

Апрель – месяц расцвета! Оживает природа, оживают чувства, и всё больше хочется, чтобы рядом был человек, с которым можно устроить романтическое свидание теплым весенним вечером, прогуляться, крепко держась за руки, по зеленеющему парку и смотреть любимые сериалы в обнимку, ведь в апреле выходит куча классных новинок. Какие сюрпризы на любовном фронте вам приготовили звезды, и чего ждать – бурного романа или легкого флирта, читайте в нашем любовном гороскопе для всех знаков зодиака на апрель 2021.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Апрель, по прогнозам синоптиков, будет теплым, но с дождями. Вот и про вашу личную жизнь, Овны, можно сказать то же самое: в целом все будет очень даже неплохо, но временами возможны конфликты с любимым человеком. Так что не забудьте «зонтик»: устройте романтический ужин, почаще гуляйте вдвоем, обсуждайте все волнующие вопросы, и никакой ливень вашим отношениям не страшен!

Телец (21 апреля – 21 мая)

В апреле время строить глобальные планы. Если вы давно хотели со своим партнером куда-то съездить, самое время купить билеты, пусть даже с открытой датой. Если планировали свадьбу – время, наконец, и до ЗАГСа дойти. Если же хотели поговорить начистоту о ваших отношениях, пора расставить все точки над «і». В середине весны звезды рекомендуют сделать то, что вы так долго оттягивали в личной жизни, и тогда в май вы ворветесь с совершенно новым настроением и настроем!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Хватит тосковать по прошлому! Перестаньте наконец оглядываться во вчерашний день – ведь это уже прошло, и пора посмотреть в будущее и построить совершенно новые планы. Звезды советуют хотя бы на время отказаться от общения с людьми, которые, как вы сами чувствуете, тянут вас назад (или и того хуже – на самое дно!). Пройдет время, и если вам будет не хватать этого общения, легко сможете всё переиграть. Только вряд ли это случится…

Рак (22 июня — 22 июля)

Апрель – это месяц релакса и отдыха. Для вас – так точно! Пора немного отвлечься от рабочих будней, встретиться с друзьями и уделить немного больше времени личной жизни. А она в апреле будет просто бить ключом! Случайная встреча может очень быстро перерасти в нечто серьезное, так что не отказывайтесь от приглашений «на кофе», проявляйте инициативу сами, рискуйте. Оно того стоит!

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, будьте бдительны – апрель для вас может оказаться немного сложнее, чем вы загадываете. Несколько раз вам придется выбирать, и то, каким по итогу будет месяц, зависит напрямую от принятого вами решения. Так что хорошенько взвешивайте все «за» и «против» в любом вопросе. Даже в тех, которые вам кажутся маловажными!

Дева (23 августа — 23 сентября)

Для Дев апрель – месяц семьи. Звезды рекомендуют совершить «рейд» по родственникам, которых вы давно не видели. Наверняка есть те, кто тысячу раз уже звали вас в гости, но всё время что-то шло не по плану, правда? Пора. Пора таки совершить эту «семейную экспедицию», и вот увидите – в финале вас ждет очень приятный сюрприз!

Весы (24 сентября — 23 октября)

Знаем, что это не в вашем стиле, но на апрель вам придется забыть про тщательное планирование. Все равно звезды всё разложат по-своему. И поверьте, у них на вашу личную жизнь большие планы. Так что не противьтесь любым спотанностям, поддайтесь течению, и вот увидите: всё сложится, как нельзя лучше!

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Как бы это странно не прозвучало, но звезды советуют заглянуть в интернет! Нет, это вовсе не значит, что нужно срочно регистрироваться на сайте знакомств. Просто тот, кого вы давно искали, уже на самом деле есть в вашей жизни… только пока что в виртуальной. Пора перевести ваши увлекательные диалоги в оффлайн, тебе так не кажется? А ведь ты точно знаешь, кого звёзды имеют ввиду!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Кажется, купидончик в апреле выбрал своей целью именно Стрельцов. Для представителей этого знака апрель – самый романтичный месяц! Подготовьтесь к череде свиданий заранее, обновите гардероб, составьте список заведений и мест, в которых давно хотели побывать, и четко продумайте, с кем вы бы хотели провести свободное время. И помните: мысли материальны, а мечтам свойственно сбываться, так что мечтайте без ограничений, и всё будет!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Ваша привычка обвинять всех в своих проблемах может уничтожить любые отношения. Если что-то вас не устраивает, в первую очередь нужно присмотреться и разобраться в самом себе. В любом конфликте всегда виноваты обе стороны, помните про это. Не рубите с плеча, учитесь договариваться и искать во всем компромиссы – именно это и есть ключ к успеху!

Водолей (21 января— 18 февраля)

Время плыть по течению для Водолеев прошло! Наступило время перемен. Вы как-то совершенно разучились принимать решения и отстаивать свое мнение. А если хотите, чтобы в отношениях царила гармония, и вам было комфортно, иногда нужно высказать партнеру свое «фе». Поверьте, мир от этого не рухнет, зато многие проблемы разрешатся в мгновение!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы заслужили отдых, Рыбки, так что отворачиваемся от мониторов, откладываем важные документы и релаксируем. Уделите время себе, любимым, займитесь тем, что так давно хотели, посетите места, куда постоянно не хватало времени сходить. В середине апреля встретьтесь с друзьями, а встречи с деловыми партнерами перенесите на вторую половину месяца – она будет более продуктивной!