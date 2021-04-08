Хочешь удивить родных и приготовить на Пасху 2021 что-то особенное? Паска пенеттоне – отличный вариант. Она нежная, вкусная и в тоже время немного отличается от привычного нам кулича. Записывай рецепт ароматной итальянской паски пенеттоне: он достаточно простой!

Для приготовления тебе понадобится:

молоко – 240 мл

мука – 720 г

сахар – 120 г

сливочное масло – 120 г

свежие дрожжи – 25 г

соль – 1 ч.л.

яйцо – 5 шт.

цукаты – 120 г

изюм – 180 г

лимонная цедра – 2 ч.л.

кедровые орехи -100 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

Приступаем к приготовлению!

1. Слегка подогрей молоко и добавь к нему дрожжи и 1 ч.л. сахара. Отставь на 15 минут.

2. Смешай масло и 120 г сахара в миске. Можешь слегка растопить масло, чтобы получилась более однородная масса. Добавь к ней молоко с дрожжами и снова хорошенько перемешай.

3. Разбей в миску два яйца. Отдельно добавь к ним три желтка и хорошенько перемешай.

4. На мелкой терке натри лимонную цедру и добавь к ней цукаты, изюм и орешки.

5. Время достать смесь молока с дрожжами. Добавь в настоявшуюся массу яйца и хорошо перемешай.

6. Добавь половину просеянной муки, приправь солью и снова перемешай.

7. Смешай получившуюся массу и орехово-фруктовую смесь, добавь ванильный сахар и вымеси.

8. А теперь аккуратно, по частям добавляй оставшуюся муку, тщательно вымешивая тесто. Тесто в финале не должно липнуть к рукам – это важно!

9. Глубокую миску смажь маслом, выложи тесто и накрой крышкой или плотной тканью. Отставь на 1,5-2 часа: тесто должно подняться.

10. Форму (или формочки) выстели вощёной бумагой и выложи поверх поднявшееся тесто. Но не до самых краев: паска пенеттоне будет подниматься по мере выпекания, оставь для «шапки» место.

11. Верхушку паски смажь маслом и снова отставь на 10 минут.

12. Выпекай пенеттоне в духовке разогретой до 180 градусов 40-45 минут. Наша пасочка готова!

Укрась выпечку глазурью, посыпкой, цукатами или изюмом на свой вкус. Приятного аппетита!

Фото: IStock

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