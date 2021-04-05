Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Овен гласит: то, что ты ищешь, тоже ищет тебя. Наберись терпения. Делай свое дело, отдавайся работе по полной, и результат не заставит себя должно ждать. Эту неделю полностью посвяти карьере.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Телец предупреждает: меньше говори, больше делай. Это касается и личной жизни, и профессиональной. Проявляй инициативу на работе, показывай второй половинке, как сильно в ней нуждаешься. Только поступки на этой неделе принесут тебе счастье.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Близнецы гласит: наша самая большая сила – доброта и нежность нашего сердца. У тебя предостаточно этой силы, пользуйся ею! Если видишь, что кто-то нуждается в тебе, не проходи мимо. Протяни руку помощи, и тебе отплатят тем же!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Рак предупреждает: хорошее время, чтобы завершить старые дела. На этой неделе у тебя будет много свободного времени, учитывая, что сейчас вся Украина находится на карантине. Составь список задач, которые ты уже месяцами откладываешь на потом. И у тебя откроется новое дыхание!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Лев гласит: каждое мгновенье жизни – еще одна возможность. Не забывай об этом! Даже если кажется, что вокруг идет наперекосяк, не расстраивайся. Значит, этот опыт тебе сейчас необходим.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Дева предупреждает: будь внимателен к подсказкам судьбы. И ты достигнешь успеха о всех сферах жизни! Звезды будут благосклонны к тебе на этой неделе. Они укажут правильное направление и помогут решить все проблемы. Обращай внимание на мелочи, в них кроются подсказки!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Весы гласит: четкая цель – первый шаг к любому достижению. Хватит причитать: «Хочу стать счастливой!» Разберись в себе. Пойми, что для тебя счастье и четко сформулируй свою жизненную цель. Ты удивишься, насколько легче тебе будет покорят новые вершины!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Скорпион предупреждает: если ты плачешь не от счастья, то перестань. Заплаканными глазами куда сложнее увидеть прекрасное, а оно, поверь, будет окружать тебя всю неделю. Звезды готовят невероятный сюрприз. Похоже, на любовном фронте ожидаются перемены!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Стрелец гласит: стремись к цели, но не забывай жить сегодня. Повторяй эти слова, как мантру! Порой ты слишком сосредотачиваешься на достижении цели, забывая, что жизнь – она здесь и сейчас. Если не изменишь это, можешь потерять все и всех.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Козерог предупреждает: скоро на тебя прольется дождь успеха. На любовном фронте произойдут приятные перемены, и любовь заполнит всю твою душу! Да и в профессиональной сфере ожидается взлет. Повышение зарплаты и новые перспективные проекты… И это только начало!

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Водолей гласит: всю неделю тебя будет преследовать удача! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться головокружительным успехом. Лови фортуну за хвост! Не ленись, не откладывай работу на потом. Кто знает, будешь ли ты таким же счастливчиком на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля для знака Рыбы предупреждает: перестань нервничать по пустякам, не давай негативным эмоциям завладеть тобой, подпитывайся только позитивными мыслями. Помни: лучшие вещи в жизни бесплатны – объятия, улыбки, друзья, поцелуи, семья!

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