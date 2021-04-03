Поздравления с Пасхой: открытки и стихи
Пасха 2021 – один из самых светлых религиозных праздников года. Католики отмечают ее уже 4 апреля. Из-за самоизоляции вся семья может и не собраться физически за пасхальным ужином. Но видеозвонки, поздравления с Пасхой помогут тебе виртуально обнять близких и друзей. Если сложно подобрать слова, не отчаивайся. Мы подготовили для тебя веселые, душевные, самые разные поздравления с Пасхой. Записывай и сохраняй яркие пасхальные открыточки!
Пусть день святого Воскресения
Благие вести принесет!
Очистит душу и теплом согреет,
От всех ненастий мир спасет!
Классический рецепт пасхального кулича
Вот и снова праздник Пасха. Христос воскрес!
Снова жизнь подарит много радостных чудес.
Пусть в дома приходит счастье за накрытый стол,
И удачу в жизни личной, каждый чтоб нашел!
Несется песня ввысь, до небес:
Светлейший праздник! Христос Воскрес!
Чудесней сказок и всех чудес
Светлейший праздник! Христос Воскрес!
ТОП-5 оригинальных идей как красить яйца
В день Христова Воскресенья
Пусть придет в ваш дом веселье,
Запах свежих куличей,
Звон церковный, смех детей.
За широким пусть столом
Встретит всех гостей ваш дом.
Благодать сойдет с небес.
С Пасхой вас! Христос Воскрес!
**
Зазвенят колокола весенние,
И надежды в нас проснулись вновь.
Пасха – это праздник Воскресения.
Пусть воскреснут Вера и Любовь!
Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит весь мир, подарит надежду, радость и счастье. Пусть сегодня и всегда душа твоя искрится верой, помыслы — добром, а сердце — любовью.
Пускай в сердце царит лишь свет, в доме — уют и благополучие, у близких — крепкое здоровье и радость в душе. Светлый праздник Пасха — день, когда невозможное может стать действительностью, поэтому не переставайте верить. С праздником!
**
Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всём.
Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.
Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!
Пасха пусть приносит в дом
Счастье, мир, добро.
Пусть уютно будет в нём,
Радостно, тепло.
Освещает пусть вас всех
Божий свет с небес.
Да прибудет к вам успех,
Ведь Христос Воскрес!
***
Разукрашены яички,
Куличи освящены.
За окном поют синички,
Радуясь теплу весны.
Солнышко с утра сияет
В яркой синеве небес.
Все друг друга поздравляют
С праздником. Христос воскрес!
Светлый праздник наступает,
Слышен звон колоколов…
С Воскресением поздравляем,
И кулич уже готов.
Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Рецепт творожной пасхи с цукатами и изюмом
Пусть в этот светлый праздник Пасхи Господь Бог пошлет тебе доброго ангела-хранителя, который будет рядом, трепетно беречь тебя и указывать верный, светлый путь в жизни.
**
Христос воскрес! Пусть вас и ваших родных не обойдет удача стороной. Пускай в вашем доме всегда будет благополучие, покой и постоянное счастье.
Светлой Пасхи!
Фото – unsplash.com