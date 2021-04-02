Подготовка к Пасхе – это всегда особое настроение, желание создать необычное меню и, конечно, поэкспериментировать с покраской яиц. В 2021 году католики празднуют Пасху 4 апреля, а православные – через месяц 2 мая. Расписные яйца – обязательный атрибут Пасхи, ведь являются символом перерождения и жизни. Мы собрали ТОП-5 легких способов превращения обычных яиц в праздничные крашанки. Запасаемся капелькой терпения, включаем фантазию и начинаем!

Как приготовить паску в мультиварке: рецепты

Каким способом ты бы не решили красить яйца, очень важно подготовить рабочую поверхность. Застели стол старыми газетами или же затяни его пищевой пленкой. Таким образом краска не запачкает мебель, и тебе не придется вскоре провести несколько неприятных часов с щеткой и моющими средствами.

Как красить яйца: Луковой шелухой

Возьми с литровую банку луковой шелухи, брось в холодную воду и доведи до кипения. Как только вода закипела, выключи огонь, закрой крышкой и оставь настаиваться 30 минут. В холодный отвар положи сырые яйца, обложи их со всех сторон шелухой и провари 10 минут. Все, крашанки готовы.

С помощью все той же луковой шелухи можно создать разнообразные орнаменты. Возьми веточку петрушки, укропа, листик клена или липы, небольшие цветочки. Приложи их к яйцу и положи все вместе в капроновый носок. Крепко завяжи, чтобы листики не сдвинулись! Вари в воде с луковой шелухой около 5-7 минут. Выключи плиту и оставь яйца в подкрашенной воде на 15 минут. Затем достань, дай крашанкам остыть, аккуратно разрежь носки и сними листочки. Готово!

Как красить яйца: Градиент

Разведи в воде пищевые красители. Добавь 1/3 чайной ложки уксуса, чтобы цвет лучше держался. Положи яйцо в небольшой половник и опусти в краску половину будущей крашанки. Постепенно погружай половник в посудину, чтоб вода с краской покрыла яйцо полностью. А затем снова подними, чтобы в воде остался только низ яйца. «Искупай» яйцо таким образом несколько раз, а затем на 2 минуты оставь в воде только нижнюю часть крашанки, чтобы она стала максимально насыщенной по цвету. Градиент готов!

Как красить яйца: Посыпка

Украсить яйца можно и без краски! Разбей сырое яйцо в мисочку, взбей. Во вторую мисочку высыпь разноцветную посыпку, которой обычно декорируют пасхальные куличи. Яйца, которые ты планируешь украсить, свари вкрутую. Дай им остыть, а затем окуни каждое сперва во взбитое яйцо, а затем обваляй в посыпке, чтобы она полностью покрыла скорлупу. Красиво и очень просто!

Как красить яйца: Кружева

Для этого способа понадобятся пищевые красители и кружевная ткань. Разведи в миске краску, добавь 1/3 ч. л. уксуса. Яйца оберни кружевами в один слой и закрепи ткань ниткой, чтобы не съехала. Опусти яйца в воду с краской и оставь на 10 минут. Затем аккуратно достань крашанки, дай им полностью высохнуть и остыть, разрежь ткань маленькими ножницами. Изящный кружевной орнамент готов!

Как красить яйца: Полосатики

Чтобы украсить крашанки полосками, тебе понадобятся пищевые красители и обычная изолента. Разведи в посудине краску, добавь 1/3 ч. л. уксуса. Изоленту порежь на тонкие полоски. Если ты хочешь, чтобы полоски были белыми, то наклей изоленту сразу и затем окунай яйца в воду с краской. Если же ты хочешь получить разноцветных «полосатиков», сперва окуни чистое яйцо в какую-то светлую краску, доставь, дай полностью высохнуть. Затем наклей в нужных местах полоски, и снова окуни в краску, но уже более темную. Эту процедуру можно выполнять несколько раз с различными красками, главное, чтобы каждая последующая была темнее предыдущей.

Как видишь, декорирование пасхальных яиц вовсе не такая сложная процедура, как кажется на первый взгляд. Можешь попробовать сразу несколько вариантов декора, и твой праздничный ужин получится особенным. Светлой Пасхи!

Фото – pixabay.com

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