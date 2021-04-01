Как приготовить паску в мультиварке: 3 рецепта

Хотите порадовать родных вкусным пасхальным хлебом? Мы расскажем, как быстро приготовить паску без дрожжей, влажную паску или классическую паску с творогом. К тому же, вы сэкономите время и не будете мыть гору посуды. Записывайте три рецепта праздничного лакомства, которое можно приготовить в мультиварке.

ПАСКА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ: ИНГРЕДИЕНТЫ

2 стакана фруктового или натурального йогурта (кефира)

4 яйца

200 г растопленного сливочного масла

1-2 стакана сахара

4 стакана муки

2 чайных ложки разрыхлителя

изюм, курага

Для помадки:

1 яичный белок

200-250 г сахарной пудры.

ПАСКА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В одной тарелке размешайте муку, разрыхлитель и сахар, а в другой – йогурт (кефир), растопленное сливочное масло и яйца. Соедините содержимое двух тарелок и добавьте сухофрукты, предварительно их измельчив. У вас должна получиться однородная масса. Смажьте форму мультиварки маслом, наполните ее тестом на 2/3 и включите режим «Поджаривание», но клапан оставьте открытым. Через 30-40 минут проверьте на готовность шпажкой. Если шпажка осталась сухой – значит, все готово. При необходимости допеките паску еще 10-15 минут. Еще 10-15 минут дайте ей остыть. Тем временем сделаем помадку. Отделите белок от желтка, добавьте немного соли и хорошо взбейте 3-4 минуты. Добавьте немного сахарной пудры, ванили или корицы по желанию и продолжайте взбивать. Когда смесь станет кремообразной, нанесите ее сверху на паску. Если помадка получилась слишком густой – добавьте немного теплой кипяченой воды или пару капель лимонного сока. Также можно украсить тематическими фигурками из мастики, которые продаются в магазине.

ВЛАЖНАЯ ПАСКА: ИНГРЕДИЕНТЫ

650 г муки

12 г дрожжей,

250 мл молока,

Щепотка соли, ваниль

100-150 г сухофруктов,

2 яйца,

200 г сахара,

125 г сливочного масла,

6 ст. ложек растительного масла.

Для помадки:

2 яйца,

6 ст. ложек сахара.

ВЛАЖНАЯ ПАСКА: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Для мультиварки объемом 5 литров. Немного подогрейте молоко, влейте его в чашу мультиварки, добавьте 2 ложки сахара и пачку дрожжей. Размешивайте и добавляйте муку, пока по консистенции опара не будет похожа на тесто для оладьев. Включите режим «Мультиповар» или «Йогурт» или «Расстойка теста» на 35-40 градусов на 30 минут. Пока опара поднимается, помойте и высушите цукаты, взбейте два яйца комнатной температуры и, продолжая взбивать, добавьте сахар, ваниль и щепотку соли. Влейте растопленное сливочное масло, продолжая перемешивать, и сухофрукты. Объедините готовую опару со взбитой массой, добавьте муку и замесите тесто. Добавьте 2 ложки растительного масла – так месить тесто будет легче. Оно не должно прилипать к чаше. Включите то же режим мультиварки на 1,5 часа. Налейте немного растительного масла на руку и снова вымешайте тесто. Перед выпечкой очистите края чаши от излишков теста и нанесите на всю внутреннюю поверхность чаши растительное масло. Включите на 30 минут режим «Мультиповар» на 30-40 градусов. Тесто должно увеличится в два раза. Меняем режим на «Выпечка». Оставляем на час-полтора. Проверьте шпажкой, готова ли паска. Дождитесь, чтобы праздничный хлеб остыл. Тем временем приготовим украшение: взбейте два белка, по ходу добавляйте немного лимонного сока и 6-7 столовых ложек сахара. И украшайте!

КЛАССИЧЕСКАЯ ПАСКА С ТВОРОГОМ: ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г творога 9% жирности,

7 стаканов муки,

200 г сливочного масла,

1 стакан молока,

6 яиц,

4 чайные ложки сухих дрожжей,

1,5 стакана сахара,

изюм и цукаты, ваниль,

белок для глазури.

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КЛАССИЧЕСКАЯ ПАСКА С ТВОРОГОМ: СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Подогрейте немного молоко, добавьте дрожжи, перемешайте и добавьте стакан муки и полстакана сахара. Перемешайте и поставьте в тепло, накрыв крышкой. Тем временем разделите белки и желтки. Желтки перетрите с сахаром, а в охлажденные белки добавьте соли и взбейте в крутую пену. Растопите сливочное масло и охладите до комнатной температуры. Замочите изюм в теплой воде на 30 минут, слейте воду и обваляйте сухофрукты в муке. Добавьте в опару творог, перетертый через сито. Добавьте в тесто желтки, ванильный сахар, топленое масло, перемешайте и введите белковую пену. Медленно вымешайте массу ложкой. Постепенно добавляйте просеянную муку, формируя тесто. Накройте его полотенцем и отложите на час. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом, положите тесто в форму и оставьте в тепле на полчаса. Включите режим «Выпечка» в мультиварке на 40 минут. Подсолите два охлажденных белка, соедините с сахарной пудрой и взбейте миксером. Этой глазурью смажьте остывшую пасху.

Приятного аппетита и светлой Пасхи!

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