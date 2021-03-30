Будут ли дополнительные выходные в апреле в Украине? Сколько дней будем отдыхать перед огромными майскими «каникулами»?

Апрель в 2021 году не порадует нас официальными праздниками. А это значит, что дополнительных выходных для жителей Украины не предвидится. Второй месяц весны состоит из 22 рабочих и стандартных 8 выходных – субботы и воскресенья.

Выходные дни апреля 2021:

3 и 4 – суббота и воскресенье,

10 и 11 – суббота и воскресенье,

17 и 18 – суббота и воскресенье,

24-25 – суббота и воскресенье.

Даже если больших праздников в этом месяце нет, всегда можно найти повод поздравить близких, например, с их профессиональным днем.

1 апреля – День смеха,

4 апреля – День веб-мастера, День геолога,

7 апреля – Всемирный день здоровья,

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День скаута в Украине,

21 апреля – Международный день секретаря,

23 апреля – Всеукраинский день психолога,

25 апреля – Международный День ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье),

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии,

29 апреля – Международный день танца,

30 апреля – Международный день джаза.

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