Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 для всех знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Окружение Овнов пополнится рядом успешных и очень талантливых людей! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля представителей этого знака Зодиака ждут новые знакомства, которые существенно ускорят продвижение по карьерной лестнице. Будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом! Высока вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце. Оно не подведет!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцам стоит быть осторожнее! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля представители этого знака Зодиака получат немало возможностей проявить на работе. Руководство может доверить тебе сложный и очень важный для всей компании проект. Но не задирай нос! Это не награда, а испытание. Твои дальнейшие карьерные успехи (или неудачи) полностью зависят от результатов сегодняшнего труда.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам пора всерьез заняться финансами! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля представителям этого знака Зодиака стоит все свободное время уделять решению денежных вопросов. Если ты должен кому-то денег, обязательно верни. Даже если занимал каких-то 20 гривен. Если никак не начнешь вести журнал доходов и расходов, пора это сделать. Помни: деньги приходят только к тем, кто умеет ими правильно распоряжаться. Финансовая удача полностью зависит от тебя на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам нужно правильно расставить приоритеты! Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля прогнозирует представителям этого знака Зодиака успехи и в работе, и в личной жизни. Сидя в офисе, полностью погружайся в решение текущих задач, постарайся выполнить пару-тройку задания наперед. Начальство на этой неделе будет пристально следить за твоей работой (и оценивать!). Но не грузи вторую половинку рассказами об «увлекательных» трудовых буднях. Лучше поболтай с любимкой про будущее, спланируй совместное путешествие. Да и романтический вечер с вином и сериалами не будет лишним.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в ближайшее время фортуна будет улыбаться очень широко! Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля прогнозирует представителям этого знака Зодиака только позитивные события – в профессиональном плане и на любовном фронте. Давно мечтала о романе с симпатичным коллегой? Быть может, и ты ему нравишься. Сделай первый шаг! Давно хотела попросить повышения зарплаты? Смело стучи в кабинет к начальнику!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Девам стоит направить все время и силы на работу! Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Но ради этого придется попотеть. Приходи на работу пораньше, а если не успеваешь выполнить план – задерживайся, но не откладывай на потом. Эта неделя станет решающей. Руководство оценит твое рвение к работе и щедро наградит!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут удивлять всех! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля представителей этого знака зодиака переполнит творчество и креатив. Нестандартные решения проблем, оригинальные подходы к переговорам с деловыми партнерами – все это будет исходить именно от тебя. Это позитивное повлияет на отношения с начальством. Помни: вдохновение может настигнуть в любое время и в любом месте. Носи с собой маленький блокнотик и записывай все идеи, чтобы не забыть.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет эмоционально нестабильный период! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля представителям этого знака зодиака придется сдерживать эмоции и контролировать каждое свое слово. В ближайшее время ты будешь склонна преувеличивать проблемы и параноить. Это может негативно сказаться на отношениях с близкими и успехах в работе. Больше расслабляйся. Сходи на массаж или в спа, собери подруг в баре и поделись переживаниями. Не держи все в себе, иначе взорвешься в самый неподходящий момент!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов начинается благоприятный период. Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля говорит, что представителям этого знака зодиака придется постоянно отстаивать свои идеи и доказывать правоту. Речь идет о профессиональной и любовной сферах. Компромиссы на этой неделе не в почете! Иди до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит твой стержень и начнет еще больше тебя уважать.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Вопросы здоровья для Козерогов должны стать приоритетными в ближайшее время! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля иммунитет представителей этого знака Зодиака будет снижен. Хватит откладывать на потом медицинское обследование. Помни: профилактика всегда лучше, чем лечение. Будет хорошо, если ты добавишь в свой рацион свежие фрукты и овощи, витамины и минеральные добавки.

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеев ждет очень суетливый период! Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля прогнозирует представителям этого знака Зодиака много рутинных дел и задач, которые ни в коем случае нельзя откладывать на потом. Если не успеваешь выполнить план до конца рабочего дня – задержись. В противном случае всю следующую неделю придется ночевать в офисе, чтобы сдать все вовремя и не получить нагоняй от начальства. Ты справишься!

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам в ближайшие дни будут завидовать все! Согласно гороскопу на неделю, с 29 марта по 4 апреля жизнь представителей этого знака Зодиака до краев переполнится удачей и любовными приключениями. Если ты никогда не покупала лотерейный билет, обязательно сделай это. Если ты всегда боялась знакомиться с понравившимися парнями в метро, перебори свой страх. Скажи «Да» всему, чего ты давно хотела, и на что не решалась. Удача на этой неделе будет ходить за тобой по пятам!

Фото: iStock