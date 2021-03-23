Выходные в мае 2021: сколько будем отдыхать?
Сколько будем отдыхать на майские праздники в 2021 году? Традиционно жителей Украины ждут длинные выходные. А в этом году еще и Пасха приходится на второе мая. А это значит, что «мини-отпуск» продлится. Пора планировать путешествия, отдых на природе или сельскохозяйственный ретрит.
Сколько выходных в мае 2021?
1 мая, суббота, – День труда – праздничный выходной день.
2 мая, воскресенье, – Пасха по юлианскому календарю – праздничный выходной день.
3 мая, понедельник, – выходной.
4 мая, вторник, – выходной.
9 мая, воскресенье, – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – праздничный выходной день.
10 мая, понедельник, – выходной.
В мае будем отдыхать почти неделю! Не знаете, чем заняться в это время? Есть идеи! Можно полететь на отдых в другую страну, погулять по секретным туристическим местам Киева, поездить по Украине или выделили время на собственные дела, например, изучение английского языка.
Пусть майские праздники пройдут незабываемо!
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