Сколько будем отдыхать на майские праздники в 2021 году? Традиционно жителей Украины ждут длинные выходные. А в этом году еще и Пасха приходится на второе мая. А это значит, что «мини-отпуск» продлится. Пора планировать путешествия, отдых на природе или сельскохозяйственный ретрит.

Сколько выходных в мае 2021?

1 мая, суббота, – День труда – праздничный выходной день.

2 мая, воскресенье, – Пасха по юлианскому календарю – праздничный выходной день.

3 мая, понедельник, – выходной.

4 мая, вторник, – выходной.

9 мая, воскресенье, – День победы над нацизмом во Второй мировой войне – праздничный выходной день.

10 мая, понедельник, – выходной.

В мае будем отдыхать почти неделю! Не знаете, чем заняться в это время? Есть идеи! Можно полететь на отдых в другую страну, погулять по секретным туристическим местам Киева, поездить по Украине или выделили время на собственные дела, например, изучение английского языка.

Пусть майские праздники пройдут незабываемо!

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