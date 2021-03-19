В марте Украина традиционно переходит на летнее время. Но в 2021 году этого может и не случится. 4 марта Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект Закона «Про исчисление времени в Украине», который отменяет сезонный перевод часов. Если закон примут, то жители страны будут жить по зимнему времени. Пока изменения не случились, Украина продолжает перестраиваться на летний режим. Когда это произойдет, куда крутить стрелки и как помочь организму пережить стресс? Читайте в материале.

Когда переводят часы на летнее время?

Наш распорядок дня немного изменится 28 марта. А точнее – в ночь с 27 на 28 марта. Часы нужно перевести на час вперед. Официально переход времени в Украине произойдет в 03:00

Важно! Большинство гаджетов переводит время автоматически. Так что не нужно в своем смартфоне, компьютере и планшете менять настройки – все случится само собой и вовремя.

А вот в механических часах придется подкрутить стрелки на час вперед. Если вы не уверены, перевелись ли ваши часы, проверить можно очень просто: с утра 28 марта вбейте в google запрос «Время в Украине» и увидите правильные цифры.

Как пережить переход на летнее время?

Во-первых, пораньше лечь спать 27 марта.

Во-вторых, попозже встать 28 марта. В первый день нового режима дня врачи рекомендуют лечь спать на час-два раньше, чем обычно, чтобы дать организму отдохнуть по максимуму.

Фото – pixabay.com

Читай также:

Финансовый гороскоп на март 2021: Козерогам – большая прибыль, Овнам – жесткая экономия

Лунный календарь стрижек на март 2021: когда лучше ухаживать за волосами