Как обращаться с деньгами, чтобы в 2021 году не терять их, а приумножать? Мы уже все узнали и подготовили для тебя финансовый гороскоп на 2021. Там очень много полезных советов! А чтобы не остаться с пустым кошельком в первый месяц весны года Белой Металлической Быка, читай финансовый гороскоп на март 2021 для всех знаков зодиака

Финансовый гороскоп на март 2021: Овен (21 марта – 20 апреля)

Спонтанные траты и покупки на эмоциях – запретная зона для тебя в марте-месяце. Вместо того чтобы транжирить накопленное, найди подработку. В противном случае к концу месяца ты можешь остаться с пустым кошельком.

Финансовый гороскоп на март 2021: Телец (21 апреля – 21 мая)

Март станет благоприятным в финансовом плане. На работе тебе могут доверить серьезное задание. Не оплошай! Если ты проявишь профессионализм и нестандартный подход к решению проблем, начальство побалует тебя внушительной премией.

Финансовый гороскоп на март 2021: Близнецы (22 мая – 21 июня)

В марте тебя ожидает дополнительный доход. Можешь наконец-то купить себе новое платье или драгоценное ожерелье. Основными твоими ресурсами будут: трудолюбие, энергичность и сила духа. Они помогут тебе быть продуктивным и хорошо заработать.

Финансовый гороскоп на март 2021: Рак (22 июня – 22 июля)

В марте Ракам необходимо определиться со своими желаниями и возможностями. Если ты давно хотела заняться бизнесом, лучше повременить с этой затеей – все может сложиться не в твою пользу. Не ведись на призывы: «Рискуй и побеждай!», «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!». Даже если это говорят твои друзья. Все могут ошибаться, у тебя своя голова на плечах.

Финансовый гороскоп на март 2021: Лев (23 июля – 22 августа)

В марте-месяце ты будешь удачливой как никогда! Давно планировала покупку недвижимости или серьезную инвестицию? Время пришло! Любое твое решение принесет немалую прибыль. Главное, чтобы оно было обдуманным.

Финансовый гороскоп на март 2021: Дева (23 августа – 23 сентября)



Тебя ждет очень благоприятный финансовый период! Босс доверит тебе серьезный проект, который может принести компании огромную прибыль. Если справишься с ним и успешно реализуешь, тебя озолотят!

Финансовый гороскоп на март 2021: Весы (24 сентября – 23 октября)

Эмоции станут твоим главным врагом в марте. Ты будешь предрасположен (-а) к спонтанным покупкам. Даже решив сходить за хлебом в ближайший магазинчик, можешь вернуться домой с парочкой новых гаджетов или вечерних платьев. Будь осторожна с подобными тратами! Лучше трать не на себя, а на свою пару! Особенно, если живешь с Водолеем!

Финансовый гороскоп на март 2021: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

На что не стоит жалеть денег в этом месяце, то это на детей и быт. У тебя будут запланированы расходы, от которых не уйти. Совет: не ходи к казино и не играй в азартные игры на деньги. Ни к чему хорошему это не приведет. Особенно, в марте 2021.

Финансовый гороскоп на март 2021: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Март для Стрельцов станет трудным периодом. Финансовые взлеты будут чередоваться с упадком материального состояния. И самое главное в такие моменты – сохранять спокойствие. Не беги сломя голову за кредитом, потому что не хочешь «затягивать пояса». Не набирай долгов у друзей и коллег. Думай головой, а не эмоциями!

Финансовый гороскоп на март 2021: Козерог (22 декабря – 20 января)

Наконец твой профессионализм будет оценен и принесет тебе доход! Чем больше опыт – тем большие деньги. Но даже если ты новичок в своем деле, тебя ждет успех в финансовом плане. Главное – не расслабляйся! Займись саморазвитием и улучшением профессиональных навыков.

Финансовый гороскоп на март 2021: Водолей (21 января – 18 февраля)

Ты станешь настоящим финансовым везунчиком в марте. Масштабные покупки, вложения в крупные проекты будут окупаться на 200 процентов. Это твое время – наслаждайся заслуженным «служебным романом» с фортуной!

Финансовый гороскоп на март 2021: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Авантюры могут принести тебе доход! Тебе можно и нужно рисковать, потому что звезды на твоей стороне. Доверяй своей интуиции, она тебя точно не подведет!

Фото: istock

Читай также:

Китайский гороскоп на 2021 год по году рождения

Когда ретроградный Меркурий 2021: даты и предостережения