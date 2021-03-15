Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2021 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белого Металлического Быка. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2021 и общий гороскоп на 2021. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Овен гласит: время воплощать новые идеи в жизнь! У тебя давно назрел гениальный замысел, но ты все никак не решалась его начать? Звезды прогнозируют следующие 7 дней идеальными для новых начинаний. Побольше решительности и выше нос! Помни: смелые всегда достигают успеха.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Телец предупреждает: все может пойти не в том направлении, которое ты прогнозировала. Как результат, ты можешь столкнуться с трудностями. Но не паникуй, в этом нет ничего плохого. С поддержкой близких тебе и море будет по колено!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Близнецы гласит: осторожно, есть риск влюбиться! Тот самый человек совсем рядом, оглянись вокруг. Проведи время с друзьями.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Рак предупреждает: береги свое здоровье и нервную систему. Кто-то так и хочет досадить тебе, но ему это не удастся. Сохраняй спокойствие и уверенно занимайся своими делами. Звезды прогнозируют, что ты скоро получишь желаемый ответ, которую долго ждала.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Лев гласит: обращай внимание на мелочи. Близким так нужно твоя внимание. От общения с родными почувствуешь прилив положительной энергии и вдохновения. Ты укрепишь свои взгляды на жизнь и найдешь возможность реализовать задуманное.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Дева предупреждает: хватит заботиться обо всех на свете, обрати внимание на себя! Можешь позволить себе заслуженный отдых. Если этого не сделаешь, твой начальник добровольно даст тебе отпуск. Звезды шепчут, есть все шансы встретить вторую половинку. Включи свою «кису-мацицю» и держи спину ровно!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Весы гласит: не все, кого ты хочешь, заслуживают тебя. Сейчас твое внимание направлено не туда, попробуй окунуться в работу. Звезды обещают тебе повышения зарплаты и карьерный рост! Используй правильно свой потенциал.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Скорпион предупреждает: все скоро изменится. Тебя ждут довольно неожиданные, но приятные сюрпризы. Следующие 7 дней ты с легкостью решать любые жизненные дилеммы. Позови на кофе старого друга, душевный разговор и светлые воспоминания помогут успокоиться.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Стрелец гласит: ты впереди всего мира, а значит, не оглядывайся назад. Звезды подсказывают, что сейчас очень благоприятный период для нового знакомства. Оно будет таким, что даже голову вскружит! Готовься к встрече, но не сопротивляйся.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Козерог предупреждает: чтобы идти вперед, нужно не бояться браться за самое сложное. Особенно, когда тебе это под силу! Твоей амбициозности можно только позавидовать. Ты заряжаешь всех своей энергией. Поделись своим опытом и ценными советами. Хорошие поступки имеют привычку возвращаться!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Водолей гласит: финансы крутятся вокруг тебя. Деньги с неба не упадут, конечно, но премия на работе не заставит себя долго ждать. Не напрягайся и не делай лишних движений. Звезды на твоей стороне на этой неделе. Хватайся за шанс, крошка!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта для знака Рыбы предупреждает: на работе намечается что-то важное. Не расслабляйся! Старайся руководствоваться здравым смыслом, а не импульсивными желаниями.

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