Запальна Масляна на ВДНГ: Гид по праздничной локации и тайминги

За неделю до Великого Поста в Украине отмечают Масленицу. В этом году даты празднования приходятся на период с 8 по 14 марта. Традиционно в эти дни пекут блины, организовывают разнообразные народные забавы и сжигают огромное чучело Зимы. По народному поверью — чем масштабнее будет празднование, тем быстрее весна подарит настоящее тепло. Ежегодно в «Зимовій Країні на ВДНГ» устраивают «Запальну Масляну», на этот раз гостей ждут на праздник 13 и 14 марта. В программе — концерты, аниматоры в украинских народных костюмах, ходулисты и множество блинов на любой вкус.

Развлечения

Специально к празднику территорию ВДНГ украсят лентами и декорациями из сена, оборудуют праздничные фотозоны. В центре главной площади установят пятиметровое чучело Зимы. Праздничную атмосферу будут дополнять ходулисты и аниматоры в ярких костюмах. Кроме того, организаторы устроят зрелищный флешмоб, во время которого любой желающий сможет попробовать себя в народных танцах.

Гостей ждут: перетягивание каната, бои мешками, прохождение экстремальной тропы, традиционные конкурсы и гуляния. В финале незабываемое действо — шоу от Киевского огненного театра и сжигание огромного чучела Зимы.

Стоимость: бесплатно

Музыка

В течение двух дней со сцены «Зимової Країни на ВДНГ» будут звучать песни известных украинских артистов. Радио Пятница в этом году подготовило музыкальную программу с участием DANTES, Анны Тринчер, Ольги Цибульской, TARABAROVA, Милы Нитич, Артура Боссо, групп «Клей Угрюмому» и SELFY, Олега Чигера, Дениса Реконвальда, СолоХи, Олега Кензова, TamerlanAlena, Grosu и Юлии Купцовой.

Ярким завершением гуляний станет выступление этно-рок группы Drymba Da Dzyga.

Еда

Но главное на Масленицу, конечно, блины! На фудкорте ВДНГ можно будет попробовать как традиционные варианты — с мясом, медом, маком или творогом, так и современные интерпретации — с баварскими колбасками, лососем, зеленью и другими нестандартными начинками.

Будут и основные блюда — например, плов, мясо и овощи на гриле. Ну и куда же без десертов — панкейков, вафель, яблок в карамели и прочих сладостей.

Из напитков можно будет выбрать различные чаи, кофе, пунш и глинтвейн. Перекусить можно будет и в заведениях на территории ВДНГ.

Дополнительные активности

Зимние локации будут работать на ВДНГ последние дни. Поэтому если вы хотите успеть в последний раз в этом сезоне покататься на романтическом катке или съехать с тюбинговых горок — не упустите шанс! Также во время праздника можно будет посетить аттракционы и выставку «Динозавры морских глубин». Уикенд завершит сезон работы «Зимової Країни на ВДНГ».

Не стоит обделять вниманием и постоянные локации Экспоцентра — тропическую ферму «Планета бабочек», контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк SkyPark и центр семейного досуга Teleport360. Все они также будут работать оба дня празднований.

Стоимость: от 25 грн

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